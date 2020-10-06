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瘋電影／顫役輪迴　從新體驗黑奴時期的恐怖

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文／賴賴

▲▼顫役輪迴。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

節奏平緩，看到最後有驚喜，而且還有恐慌感，以兩條故事線相交，而片名又世輪迴，所以還以為是前世今生的故事，原則上不劇透，這屬於文青電影，非常有內涵，不是商業片，所以不要抱著看恐怖片或是懸疑片的角度來看這部電影，站在今生緬懷過去，大家真的要珍惜得來不易的和平。

不論是美國或是全世界，每個地方都有著人權問題，從1863年林肯總統解放奴隸宣言至今157年，至八月份仍發生美國白人警察對無武器威脅黑人開七槍，美國人民保母仍無法理性處理這個棘手的種族問題，這絕對有許多科學的方法可以去處理，例如每次出班就得派黑人白人一組，當黑人有問題石黑人警察上前處理，白人警察協助等等，看著電影想著過去黑奴的不幸，也慶幸自己身在治安良好的環境，和平真的好不容易，誰都不要輕易去破壞，拜託。

電影很好看，個人很喜歡導演操作手法，雖然過程冷靜但是結局反思衝擊非常大，IMDB評價太低，我給八分。


片　　名：顫役輪迴
英文片名：Antebellum
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2020-09-11
片　　長：01時46分
導　　演：傑哈德布希(Gerard Bush) 、 克里斯多夫蘭茲(Christopher Renz)
演　　員：賈奈兒夢內(Janelle Monáe) 、 吉娜馬隆(Jena Malone) 、 傑克休斯頓(Jack Huston) 、 科蕾西克萊門斯(Kiersey Clemons)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

備受推崇的知名女作家薇若妮卡（賈奈兒夢內 飾）原本過著美好的生活，然而一場精心設計的邪惡布局，令她身陷一個難以想像的可怕現實。為了活下去，薇若妮卡必須趕在時間耗盡之前，解開眼前這個離奇謎團背後的駭人真相！

▲▼顫役輪迴。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲白人對黑人奴隸視如草芥。

▲▼顫役輪迴。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲被擄來的女孩，被白人輪姦。

▲▼顫役輪迴。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲黑人完全沒有人權，假如這並不是過去而是現在！

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