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iPhone12 「海軍藍」渲染圖疑外洩！　還有這一色也被取代

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▲▼（圖／翻攝自Evan Blass (Voice)）

▲iPhone 12 海軍藍提前曝光。（圖／翻攝自Evan Blass

記者黃心瑀／綜合報導

蘋果公司（Apple）將在台灣14日凌晨1點（美東時間13日下午一點）舉行最新發表會，不過就在發表會開始前，美國科技新聞網站《The Verge》指出，外國知名爆料大神伊凡（Evan Blass）將4款新手機的渲染圖釋出，其中包含了先前從未出現過的海軍藍，也讓許多人紛紛相信這就是即將上市的最新款蘋果手機。

根據美國科技新聞及媒體網《The Verge》的報導，外國知名手機爆料大神伊凡（Evan Blass）搶在蘋果正式發表會前，釋出了最新iPhone 12的手機渲染圖，不過這些圖像僅顯示了手機的正面跟背面，難以清楚辨別手機是否採用與iPhone 4 設計相同的方形側面。

此外，伊凡所釋出的圖像也證實了一些新手機的細節，其中包括iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max的新顏色—海軍藍，這款藍色取代了iPhone 11 的午夜綠，而深灰色、白色以及金色的配色也再度回歸。

▲▼（圖／翻攝自Evan Blass (Voice)）

▲海軍藍取代了i11的紫色。（圖／翻攝自Evan Blass (Voice)）

在iPhone 12 mini和iPhone 12方面，也都加入最新的海軍藍配色，原本iPhone 11 的紫色被取代，紅色、綠色、黑色跟白色則繼續保留。爆料中指出，iPhone 12 mini被認為大小只有5.4吋，據傳它是iPhone 5 以來最小的款式，甚至比iPhone 6 的設計還小，儘管從釋出的選染圖中無法進行比較，但能夠確定的是，iPhone 12 mini一定比iPhone 12還要小。

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