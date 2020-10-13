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車才多停1分鐘！她被收「1小時」費用氣炸申訴　彰化縣府介入調查

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▲▼停車場。（圖／記者曾筠淇攝）

▲停車場。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者邱茀濱／綜合報導

超收停車費事件時有所聞，近日彰化市又有業者被爆出偷搞小動作。一名網友表示，月初到八卦山遊玩時，把車停在第一停車場共1小時1分鐘，沒想到第二小時卻被收一小時30元的費用，當下超傻眼隨即向彰化縣政府反應，並直言若沒有人申訴過，是否業者就會一直以一小時計費？目前，彰化縣府已介入，並要求廠商修正收費系統。

原PO在臉書社團「彰化人大小事」發文稱，中秋連假第一天她將車停在八卦山大佛風景區第一停車場，該停車場假日收費每小時30元，當時她17時30分入場，18時31分離開，直接被收60元，事後覺得不對勁向縣府申訴。

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原PO指出，10月8日時「承辦說會請停管處聯絡我，並掛號退15塊給我」，同時強調以後會改成第二小時以半小時計費，這讓她超傻眼，質疑如果都沒有人在意那銅板價，業者是否就會一直以「一小時計費？」

昨（12）日原PO接到停管處的電話，對方要她自行去領超收費用，「如果要掛號，郵資要我負擔，我馬上又寫了信給縣政府，不到二個小時就接到電話，感覺就是承辦人想要花15塊錢解決這件鳥事，但這也許是事關數萬元甚至數十萬的事。」

▲▼彰化市八卦山停車場超收費用。（圖／翻攝彰化人大小事）

▲彰化市八卦山停車場超收費用。（圖／翻攝彰化人大小事）

原PO坦言，停車場收費標準不是這幾個月才規定的，「這段期間想必超收了不少吧！縣政府是不是應該『主動』去做調查？」

事實上，彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例明訂，計時停車者若未滿一小時則以一小時計，時數若超過一小時，但不滿30分鐘者，就以半小時計算。

據《聯合報》報導，彰化縣府城觀處長田飛鵬說，經遊客申訴，調查發現八卦山大佛風景區第一、二、三停車場廠商收費系統有誤，不僅要求修正，也要廠商清查自5月27日到目前為止超收的狀況，並承諾會派人前往測試機器。他強調，消費者若留有發票，有超收的情況都可以退還。


 

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