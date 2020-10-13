辣妹「只穿內褲」曬衣！男住戶陽台抽菸偷窺...管委會神公告：觀賞時禁拋菸蒂

▲單身女住戶裸上半身曬衣遭其他男住戶邊抽菸邊欣賞，社區管委會因此貼出公告，禁止單身女住戶裸身曬衣。示意圖，非當事者。（Pexels提供）

圖文／鏡週刊

近日有一張社區公告照片在網上瘋傳，內容是最近管委會發現，有男住戶邊抽菸邊偷看低樓層女住戶赤裸上身曬衣服，並將菸蒂往中庭丟棄，造成其他住戶困擾。不過，管委會貼出的公告第1點竟是禁止單身女住戶裸身曬衣服，不合理規範被住戶打臉「結婚的就可以嗎」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

在自家裸上身曬衣服錯了嗎？近期網上瘋傳一張社區公告照片，表示最近社區中庭內時常會有從樓上掉落的菸蒂，甚至是未熄滅的狀態，更有住戶反映晚上在陽台會聞到濃烈的菸味。經查後發現，原來是該社區低樓層的單身女性住戶，在曬衣服時「半裸」上陣，全身只穿內褲，香豔場面引來男住戶在陽台邊抽菸，眼睛邊吃冰淇淋。

▲社區發現單身女住戶裸上身曬衣引起其他住戶圍觀，貼出公告禁止。（翻攝自網路）

不過，對於此事件，該社區貼出公告規範單身女性不該裸上身曬衣服，並禁止男住戶們在陽台吸菸，最後寫上「觀賞時禁止把菸蒂拋下中庭」。讓人不解的是，公告直接點名「單身女住戶」，引來住戶直接用紅筆在旁邊怒回「結婚的就可以嗎？」也有網友質疑，「第三條是指可以觀賞卻不能亂丟菸蒂嗎？偷窺與亂丟菸蒂哪個比較嚴重？」怪異邏輯引發討論。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



更多鏡週刊報導

小6女偷帶手機到校 分享網路訊號給同學生意做很大