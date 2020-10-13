全球唯一五金展搶攻疫情後商機今登場　賴清德、蔡其昌錄影祝賀

▲全球唯一五金展搶攻疫情後商機今天登場，賴清德特地錄影祝賀 。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

德國一家專辦展覽的公司看好台灣防疫成果，13日在台中市舉辦全球唯一的「台灣五金展｣與「台灣金屬材料暨精密加工設備展｣，要搶攻全球疫情後商機，現場超過4百家台灣金屬與五金手工具業展現最新產品與技術，副總統賴清德和立法院副院長蔡其昌還錄影致詞表達感謝和祝賀。

「台灣五金展｣與「台灣金屬材料暨精密加工設備展｣今天聯合開幕，賴清德和蔡其昌特地以錄影方式表達祝賀並揭開序幕。

▲全球唯一五金展搶攻疫情後商機今天登場，現場有4百家業者 。

賴清德表示，經過疫情考驗，台灣是世上少數在疫情期間，仍然可以舉辦商展的國家，台灣製造優勢已獲得世界各國肯定，台灣人民不怕危險的精神，將危機化為商機，更是令人欽佩。

蔡其昌則表示，行政院與立法院已透過法規面和紓困特別預算協助產業渡過難關，並期許業者在全球市場持續發揮台灣產業實力。

主辦單位開國公司董事長戴開國表示，台灣防疫表現讓全球業者更重視台灣在供應鏈中的角色，各國在台採購代表與貿易合作夥伴都來觀展，因疫情返台的台商亦希望能尋找新的商業機會，預期今年會展熱度可期。

除了現場4百家業者之外，還邀請逢甲大學、東海大學、安侯建業、和成和金屬中心等產學研專家分享經驗並舉辦趨勢論擅，還有「數位轉型」健檢服務，提供中小型製造業數位化生產製造諮詢服務，協助企業轉型升級。

台灣五金展今年邁入第20年，已是台灣五金手工具產業面向國際市場的唯一展會，今年更為全球唯一五金展，獲得國際市場高度關注，台灣金屬材料暨精密加工設備展則呈現台灣金屬材料、鑄造、鍛造、焊接和表面處理等金屬二次精密加工技術與設備，兩者聯袂出擊完整展現台灣金屬產業價值鏈的強實力。

出席開幕典禮包括經濟部政務次長陳正祺、立法委員何欣純、張廖萬堅、陳柏惟，台中市議員林德宇、張家銨，彰化縣工業會理事長尤山泉和台灣鑄造品公會理事長廖坤成等人。

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