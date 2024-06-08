血腥大選後第2人遇害！　墨西哥女議員「家門口遭襲」身亡

▲ 加爾松生前力挺執政黨候選人。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥暴力犯罪猖獗，2日落幕的大選前有多達39名候選人遇害身亡，堪稱史上最血腥選舉，隔天一名女市長遭槍擊喪命，7日又有一名女議員在自家門口遭人殺害，犯嫌尚未落網。

根據《路透》，墨西哥當局及當地媒體報導，太平洋沿岸的格雷羅州提克斯特拉市（Tixtla）議會平等與性別委員會主席加爾松（Esmeralda Garzon）7日下午正要出門時，被出現在家門口的武裝份子殺害。州總檢察長辦公室聲明，警方已派員前往現場調查，兇手仍在追捕。

加爾松隸屬中間派革命制度黨（PRI），該黨與前執政黨及其他反對派組成聯盟，反對目前執政的國家復興運動黨（Morena），但加爾松在2日的大選前卻公開表態支持執政黨候選人，她本人則未參選。

今年墨西哥大選被人權組織稱為史上最血腥選舉，多達39名公職候選人被暗殺。分析人士認為，強大的販毒集團和地方政府腐敗是令候選人面臨威脅的主因。

國家復興運動黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）以壓倒性優勢贏得總統大選，成為史上第一位女總統，將面臨減少暴力犯罪的艱鉅任務。

就在大選隔天，該國西部米卻肯州科蒂哈市（Cotija）市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）3日遭人謀殺，從健身房回家路上被一輛車上的幫派份子連開19槍，不幸傷重身亡，保鑣當天稍晚也宣告不治。