把垃圾車當焚化爐！金紙灰未熄就往車斗丟　壓縮引爆竄驚人濃煙

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市清潔隊去年才發生有民眾將金紙灰丟進垃圾車內，引發車斗壓縮時「轟」的一聲全部爆開來，瞬間塵煙四起，昨天彰化市區內再發生一起同樣事件，以為是有人丟進煙火引發的火災，嚇壞清潔隊員跟出門倒垃圾的民眾，市長林世賢知道後也表示，一定要揪出丟香灰的民眾，依公共危險罪嚴懲。

▲彰化有民眾將香灰直接丟進清潔隊垃圾車造成壓縮時引爆。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

這起事件發生在昨(12)日下午彰化市清潔隊垃圾車行經中興路與大埔路口前，網友將這段影片po在彰化踢爆網，「這是要嚇死誰啊~不要什麼東西都往垃圾車丟，這樣有可能讓清潔隊員面臨危險」。

清潔隊強調，丟棄金紙或香灰餘燼時，要等到澆水餘燼全滅後再裝入專用垃圾袋集中後丟垃圾車，否則未燃燒完全，可能會在垃圾車內悶燒。鋰電池及行動電源因經過擠壓後易起火燃燒，建議民眾可交由垃圾車旁的電池回收筒進行回收。民眾若要丟棄滅火器及瓦斯桶，請循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家進行回收再利用。

清潔隊指出，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類。這五類物品應經妥善處理再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，務必做好分類回收和正確丟棄動作，未做好垃圾分類最高可罰6000元罰鍰。

彰化環保局呼籲民眾於辦理祭祀活動時應盡量少焚香、少燒紙錢，改採以糧代金、以功代金、雙手合十、一炷心香祭拜，以減少空氣汙染、避免觸犯空氣汙染防制法，亦可減少環境的危害及維護民眾自身健康，請大家共同響應環保祭祀作為，更讓敬意不打折。



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