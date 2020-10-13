「懷孕+生孩比照AA制」她細算秒拒：根本吃虧！摳老公反嗆自私

▲從懷孕到孩子教養費，實在難以AA制計算！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「既然當初要這樣計較，那我也奉陪計較到底！」一名人妻抱怨，婚前知道老公愛計較，因此說好任何支出都是AA制，怎料婚後，老公想生Baby，反讓原PO超排斥。原PO認為，從懷孕產假、產後暫時零收入，以及未來孩子跟夫姓、身材走樣等，種種評估之下，「我根本吃虧」，怎料老公反嗆，「怎麼可以這麼自私！」

一名女網友在《Dcard》透露，老公個性固執又愛計較，任何事只要沒有利益或收穫，他絕對不會去做，「覺得多做就是吃虧」，因此打從兩人交往時，雙方就達成共識「凡事都AA制，不只金錢上的，還包含做家事等等」，而原PO往好處一想，「我們反而不會有情緒勒索之類的問題產生。」

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當然婚後何事也講求AA制，原PO直呼，與老公沒有蜜月、沒有婚宴喜餅，僅只有簡單登記儀式，至於頭期款、房貸，兩人則說好共同分擔，「家事也分好誰做什麼誰做什麼，到目前為止都很好，也沒什麼紛爭，個人管理個人的財產。」

過著老夫老妻安逸生活，怎料最近老公談起生小孩一事，成了吵架引爆點，傾向不生的原PO表示，「婚前沒特別談到過，算是個疏失」，畢竟老公凡是愛計較，完全不敢想像，自己從請假產檢、產後零收入、坐月子跟後續小孩的開銷等，到底兩人該怎麼平分？

最關鍵的是，孩子勢必會跟爸爸姓，「（我）還要承擔懷孕生子的風險，照這樣看的話我根本吃虧。所以我傾向不生，也可以說是根本不想生！」然而老公卻嗆聲，「沒辦法，因為只有女生能生孩子，妳怎麼可以這麼自私」，此話一句瞬間惹怒原PO。

原PO氣得抱怨，「老公跟我凡事計較的時候，怎麼都沒想到他後續會需要利用我來幫他生小孩？如果他願意多付出一點，不要這麼計較，現在的我肯定願意付出我的子宮，畢竟互相嘛。」如今兩人誰也不讓誰，原PO直言，「既然當初要這樣計較，那我也奉陪計較到底...」

▲有網友列7點精算！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友猛勸快放生，「趁現在還沒懷孕，可以離婚。不然這種事情沒有共識，就一直會輪迴下去，會問到妳最後3種情況：⒈還是會離婚、⒉配合老公，還是會生小孩、⒊取得共識，還是會生小孩（或者離婚）」、「妳就都列出來，然後跟他說妳出力比較多，所以他如果要AA到底就應該出錢比較多～畢竟妳是不想生，但為了他生的人，談不攏建議就離婚」、「離婚吧！都夫妻了還這麼計較，你們根本不適合，當你們小孩很可憐」、「可以放生嗎？這麼自私的男人」、「我傾向收養耶，妳不用負擔懷孕後的麻煩，但一樣有小孩，反正臺灣有很多需要被收養的小朋友，與其困擾自己、承擔一堆後果，倒不如收養」。