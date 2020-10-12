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封鎖不完耶！LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定教你全擋掉

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▲▼封鎖不完耶！LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2招設定教你全擋掉。（圖／翻攝爆怨公社）

▲LINE近期出現許多垃圾訊息。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「封鎖不完耶！」近期LINE不斷收到廣告訊息、陌生人加好友，內容充斥貸款、借錢及壯陽等垃圾訊息，讓人不堪其擾，但只要將LINE的兩個設定關閉，就可以順利阻擋這些煩人的垃圾訊息囉！

近來許多人在LINE中收到各種垃圾訊息，以可愛的動物頭貼誘惑，內容卻是「揭秘七旬大爺10年換6個妻子」，要你點擊奇怪的連結，添加怪怪的帳號。

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有網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「最近LINE廣告是不是很氾濫啊？你們也有嗎？還是只有我收到？幾乎每天都有陌生帳號傳廣告訊息，LINE的檢舉功能到底有沒有用啊？」

對此，許多網友紛紛留言，「每天好幾封」、「真的我也超多」、「常常被霸凌，手機一打開一堆不想看到的東西！」「最近突然的連續收到這些，之前都沒有」、「沒收到過，我好邊緣」、「我也是，一直莫名的廣告訊息，鎖不完，有人可以教一下嗎？」

▲▼封鎖不完耶！LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定教你全擋掉。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲▼LINE中點選這兩種設定，可擋掉垃圾訊息。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲▼封鎖不完耶！LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定教你全擋掉。（圖／記者鄒鎮宇攝）

《ETtoday新聞雲》為您帶來兩招，第一招只要到LINE點「設定」，再點選「好友」，將「允許被加入好友」取消打勾，就可以不讓圾垃廣告帳號加你。

再來，同樣到LINE點「設定」，點選「隱私設定」，將「阻擋訊息」打勾，即可讓LINE中非好友的用戶，無法傳訊息給你。

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