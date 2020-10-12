30歲男月領28K想考公職被嫌！日拚2份工崩潰：孩子都不親了

▲原PO對人生、未來及工作感到悲觀，不少網友看完出言安慰。（示意圖／pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「想酸我是廢物的也可以，反正是事實無所謂了」一名男網友表示，他年輕時去刺青混酒店，事後認真工作10年但薪水僅28K，為了家庭決定轉考公職，但被妻子不斷嫌棄，陷入人生低潮當中。對此，網友看完紛紛安慰，「自覺就是一件好事，往後的路還很長，加油！」

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他年輕時跟朋友去刺青混酒店，隨後為了夢想去學烘焙，但工作10年薪水卻停留在28K，讓有妻小的他覺得無法接受，去接第2份工作貼補家用，代價卻是孩子跟他一點也不親，「看到我就只會哭，突然覺得人生很累很失敗，人生這麼失敗的是不是只有我？」

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原PO說，他近期決定去考公職轉換跑道，卻被老婆嫌棄「沒事幹嘛一直換工作」，且公職不接受身上有大片刺青的人，更讓他備感焦急，「從軍家裡有老人家中風需要照顧所以也不考慮，公職的話警察跟消防員是首選，其他的我大概考不上。」

看著原PO如此負面，許多網友紛紛留言關心，「能認清自己的缺點已經比很多人強了，機會還有很多，繼續加油吧」、「成功或失敗很難說，起碼你有老婆、小孩、有家庭，加油」、「工地裡很缺師傅，找個好的前輩學，只要肯學待的住，工資絕不會讓人失望」、「聽樓主說家裡有人中風，可以申請居家照顧來減輕照顧負擔喔」、「加油啦，30還年輕，我也剛換跑道！我快40了，我可以相信你也可以，加油，」、「身為一個刺青師我可以告訴你：我們的客人有消防員、醫生、護理師、公務員、老師、警察、職業軍人，刺青都是沒有問題的」。

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▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）

