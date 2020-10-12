認2中研院學者當「乾爹」！她「騙走千萬房產+領光存款」…下場曝

▲中研院2學者遭認乾爹詐財，中研院祭出行政處分。（圖／中研院／資料照）

記者陳韻如／綜合報導

中研院近日發生一起離譜案件！一名女編審偕同丈夫以認乾爹的方式，涉嫌詐騙退休學者，先是詐得其中一名已過世學者的房產，近日又故技重施認了另名失智研究員當乾爹，更直接轉走對方26萬元存款，直到中研院副院長察覺有異，整起案件才因此曝光。對此，中研院立刻展開調查，並對該編審做出行政處分。

據調查，這名李姓編審7年前夥同其擔任體操教練的蔡姓丈夫認了一名余姓學者當乾爹，並且還完成了認養程序，之後學者高齡過世，夫妻倆順勢繼承了學者名下一棟39坪的房產，甚至還拿房產辦理千萬貸款。

2人領到學者房產後沒多久，又故技重施，用了相同方式認了另名失智的陳姓學者當乾爹，同樣也辦理了認養程序，並且將人帶到自家同住，還領走了學者26萬元的存款，直到中研院副院長察覺有異，才指示立刻尋人。

中研院事後聯繫了陳姓學者在台唯一的親屬，也就是其妹妹，但當妹妹趕到學者的住處時，卻沒見到人影，趕緊報警後，才發現李女及其丈夫將學者帶走，於是立刻前往找人。

整起案件曝光後，中研院政風室立刻介入調查，並認定李女及蔡男涉犯妨害自由、偽造文書、詐欺取財等罪，因此將2人移送法辦。然而，檢方偵辦後認為，整起案件沒有直接證據，加上研究員說詞反覆，因此3罪皆以不起訴處分。

對此，中研院公關室表示，尊重檢方的決定，但目前中研院內務的調查結果，則是認定李女違反了內部的相關規定，因此對她祭出行政處分。

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