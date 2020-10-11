不知爸爸是誰！　媽媽塑膠袋打結「12樓拋下男嬰」臍帶卡電箱

▲廁所生小孩示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者劉亭／綜合報導

南京一名媽媽2019年10月17日自行生下小孩之後，竟然用塑膠袋包起來後，從12樓拋下，直到隔天早晨有人發現了男嬰的屍體，事件才因此曝光。調查後發現，竟是因為不清楚小孩的爸爸是誰。

根據紫牛新聞報導，36歲的王蘭沒有工作，在2019年年初婚姻期間和「小王」朱小斌發生了幾次關係，之後發現自己懷孕了，雖然不確定孩子是誰的，但還是告訴了老公吳林。

吳林每個月的薪水只有3000元（人民幣，下同）左右，王蘭的父母每月補貼2000元生活，因為覺得兩人負擔不起，因此要求王蘭拿掉孩子。王蘭2019年10月告訴吳林，要到醫院做流產手術，吳林就另外找了一個住處，王蘭與兒子吳軒住進南京鼓樓區建甯路一家快捷酒店。

▲孕婦示意圖。（示意圖／123RF）

王蘭2019年10月17日下午自行在酒店廁所生下了一名男嬰，產後疼痛、出血，未仔細查看嬰兒狀態，就用房內的浴巾包裹該男嬰，放置於兩層塑膠袋，內並將袋口打結棄置於廁所內。王蘭當晚12時許，在把裝著男嬰屍體的塑膠袋從12樓走廊窗戶拋下樓。

到了第二天早晨7時許，有人在快捷酒店樓下的一個院子裡發現了男嬰的屍體，打開後發現裡面浴巾是酒店的，而臍帶還掛在酒店窗戶下方的電錶箱上。警方調查後，將王蘭逮捕歸案，並且經過DNA鑑定，得知男嬰的父親是「小王」朱小斌。

朱小斌透露，是在網上打麻將認識的，2019年初和王蘭發生過幾次性關係，沒有採取避孕措施，但不清楚王蘭生下男嬰的事情。南京中院近日對此案作出一審判決，被告人王蘭犯故意殺人罪，判處有期徒刑六年。