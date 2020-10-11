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HomePod Mini將登場！3.3吋、搭載S5晶片　售價不到三千元

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▲HomePod。（圖／MacRumors）

▲HomePod mini即將亮相。（圖／翻攝自MacRumors）

記者陳心怡／外電報導

蘋果將在本週 14日凌晨舉行 iPhone 12 發表會，除了手機外，蘋果傳聞中的HomePod mini將在“ Hi，Speed”活動中亮相，而微博爆料博主Kang表示，HomePod mini的售價為99美元（約新台幣2,890元），不過要到11月才會開始供貨販售。

Kang指出，HomePod mini的價格僅為99美元，尺寸為3.3吋，據說它由蘋果S5晶片供電，該晶片與為Apple Watch SE和Apple Watch Series 5相同。而現在市面上的HomePod是由蘋果A8晶片供電，尺寸為6.8吋。

雖然HomePod mini將於下週的活動中亮相，但Kang表示，這項產品要到11月6日才可以預訂，並於11月16或17日上市。

此外，知名蘋果爆料者 Jon Prosser指出，蘋果還沒有準備好發布其新款AirPods Studio頭戴式耳機。雖然據說已經開始量產AirPods Studio，但蘋果不打算在10月13日的發表會中宣布。

整體來看，“ Hi，Speed”活動將聚焦在HomePod mini和iPhone 12陣容上。售價99美元的HomePod mini似乎是亞馬遜Echo系列的競爭對手，外界認為這很可能是蘋果將Siri擴展到更廣泛用戶群的戰略之一。

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關鍵字：

HomePod Mini

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