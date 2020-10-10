買150元生吐司夾烤肉！他嫌「跟超商貨差不多」　網心痛：超浪費

▲許多人吃烤肉時喜歡搭配吐司一起吃。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人烤肉時喜歡包著吐司一起吃，可以增加飽足感，一名網友上禮拜為了中秋烤肉，特地買了知名高級生吐司，一條要價150元，後來因為份量太少不夠吃，又去附近超商買吐司，沒想到兩款吐司吃起來的濕度跟柔軟度都差不多，也分辨不出差異在哪，他無言直呼「早知道就不特地去買了」。

原PO在PTT板上發文，為了中秋烤肉特地花大錢買高級生吐司，但因為份量太少一下就吃光，就去附近超商買便宜的吐司，沒想到吃起來根本沒有差別，他因此感到非常失望，「吃起來的濕度跟柔軟度都差不多，朋友也分辨不出來差異，早知道就不特地去買了，要買高級貨前要先看看是不是有識貨的朋友」。

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▲懂吃的網友們表示，高級吐司是買來單吃的。（示意圖／翻攝自pixabay）

許多網友看到原PO拿高級生吐司配烤肉，紛紛傻眼表示，「這種吃原味吧，烤肉買一般的就好了」、「哪有人烤肉吐司用高級貨，一定是吃不出來啊」、「誰烤肉會用高級吐司包，完全浪費欸」、「想當暴發戶也不是這樣的吧」、「這種拿去烤肉真的是暴殄天物」、「這種吃法就像把松露加在泡麵裡，浪費了」。

許多懂吃的網友們表示，「高級吐司買來單吃以外，塗薄薄的果醬就極限了」、「高級吐司是買來單吃的」、「鬆軟度不同，但吐司的味道真的只能單吃才吃得出」、「單吃吐司的話真的分的出來高級和低級貨」。但也有網友認為，「我們家的人也是吃不出差別，所以我從來不買高級貨」、「我也吃不出來＋1，可能大家都在跟風吃噱頭」、「有些高級貨真的只是品牌或用料貴，味道一樣」。