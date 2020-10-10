LIVE／國慶大會登場！　總統府禁航區特勤垂降、F16V壓軸衝場

記者陶本和／台北報導

適逢雙十國慶，國慶大會於總統府前盛大舉行。由於今年遭疫情肆虐，特別邀請100位防疫英雄，搭乘悍馬車接受國人致意，而總統蔡英文也將依慣例，發表重要的國慶演說。《ETtoday新聞雲》也會於8時50分起，全程直播。

▲109年度國慶大會預演，空軍雷虎小組AT-3衝場。（圖／記者李毓康攝）



本次大會以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，主視覺則是以「聲音」的聲波線條為設計核心，象徵台灣歷經民主轉型，多元聲音可以透過各種平台而被聽見。

在國慶主持人方面，由新住民、來自韓國的行政院人事行政總處韓語講師魯水晶擔任，同時邀請21位各界防疫有功代表，以及30位台北醫學大學學生所組成的「杏聲合唱團」共同領唱國歌。

值得注意的是，由於2020年全球遭到新冠肺炎疫情的肆虐，但台灣成為世界罕見的淨土，這有賴於各個防疫人員的辛勞。因此，國慶大會特別找來醫護、口罩國家隊等100位防疫英雄，搭乘悍馬車及中型戰術輪車，通過總統府前廣場，接受全國人民致意。

在演出方面，除了由陸航CH-47SD運輸直升機吊掛「巨幅國旗」，搭配UH-60M黑鷹直升機編隊，以及憲兵快反連、北一女儀隊的演出之外；也將由警政署、空勤總隊帶來的反恐演練，屆時黑鷹直升機將直接低空飛進總統府禁航區，上演特勤垂降的戲碼。

另外，蔡英文也依慣例發表約長達30分鐘的國慶演說。據悉，本次演說以「團結台灣，自信前行」為主題，內容分為四大部分，將談及台灣防疫成果、新台灣經濟戰略、國防戰力，以及外交上，如何積極參與區域合作。

其中，蔡英文除了會在演說時，感謝防疫英雄對台灣的付出外，也會闡述全球疫情的危機，讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的面貌，越來越清晰，也比過去亮眼。

接著，蔡英文會在第二部分談到「新情勢下的台灣經濟戰略」，她將公布政府的三大策略：第一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；第二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；第三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體國人所共享。

隨後，蔡英文也將談及台灣國防戰力，並重申堅實的防衛決心和實力，以維護區域和平穩定；在外交兩岸方面，她則會著力於台灣如何積極作為參與區域合作，在堅持主權及民主的原則不變下，策略上要靈活應變。

最後，國慶大會的壓軸，則會由近年完成升級的F-16V戰機，首次編隊於總統府上空衝場；同時，雷虎小組也將為天空畫上藍白紅彩煙，為本次大會畫上完美句點。

▼109年國慶大會，韓裔主持人魯水晶。（圖／記者林敬旻攝）



▼109年國慶大會，升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）



▼109年國慶大會，觀禮民眾戴國旗草帽 。（圖／記者李毓康攝）



▼109年度國慶大會，憲兵快反連 。（圖／記者李毓康攝）



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