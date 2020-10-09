妙齡女被攝淫師偷拍裸照三度輕生　科技大廠否認包庇：待司法判決

▲K女遭南科某科技公司員工偷拍裸照，曾三度輕生。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲讀者K女投訴，指交往時遭前男友L男偷拍裸照，事後還被恐嚇威脅，三度輕生的K女在求助無門之下，只好轉向L男的任職的科技公司投訴，沒想到卻讓她再度遭受打擊，痛不欲生。

K女告訴本刊，今年9月她向L男的鄭姓主管陳情，希望藉此扼止L男持續犯下惡行，對方回應經詢問L男，他曾坦承拍攝2張K女上半身穿襯衫的照片，公司將會作後續調查，根據結果作相關懲處後便無下文。

K女說，她後來曾打過數十通電話向對方確認L男的懲處後續，但卻吃了閉門羹，對方不但不願意透露職稱、對於L男的惡行也都四兩撥千斤，讓K女不禁嘲諷：「該公司口口聲聲肩負社會責任，但對於員工偷拍劣行卻漠視，難道就不怕有更多受害者出現？」

對於K女指控，本刊多次致電L男皆未獲回應，L男的公司則表示，關於此案，因涉及個人隠私，有待司法調查。並強調未包庇該員工，基於向來關心員工及重視同仁操守，接獲申訴後，即刻依公司規定進行調查，並組成性騷擾申訴處理委員會，對案件持續進行了解。目前由於雙方各有表述，目前該員工已停職靜待司法判決。並強調若實際情況證實為員工疏失，將依獎懲規範進行懲處。

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