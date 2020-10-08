砸82萬赴烏克蘭找代孕！不孕夫妻遭丟包　仲介挨告喊：根本沒賺

▲不孕夫妻檔遠赴烏克蘭找代理孕母，遭仲介丟包，氣得回國提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

新北市一對林姓、吳姓夫妻檔去年以美金6萬多元（約台幣191萬多元）與一對不孕夫妻談妥「仲介至烏克蘭找代理孕母」一事，並事先收下美金2萬7000元（約台幣82萬元）費用。孰料，四人抵達當地後，林男、吳女不聞不問，讓不孕夫妻氣得回國提告。案經士林地院審理，以證據不足判兩人無罪，可上訴。

判決指出，林男、吳女於網路上刊登前往烏克蘭地區進行人工生殖相關訊息，招攬精子、卵子及代理孕母之需求者，不孕夫妻檔看到後，相當心動，2019年3月1日購買「烏克蘭籍女子之卵子及商業代理孕母服務」，先後給付美金2萬7000元（約台幣82萬元）。孰料，不孕夫妻檔同年8月4日赴烏克蘭後，同行的林男、吳女卻不聞不問，導致代孕計畫失敗，事後決定提告。

全案調查期間，檢方發現，合約書上曾撰寫「7、8月團適用」、「退傭1000美金」等專業契約文字，認定林、吳夫妻檔涉犯《人工生殖法》第31條之意圖營利從事生殖細胞、胚胎之居間介紹罪嫌，將兩人起訴。

林、吳夫妻檔否認犯行，辯稱不孕夫妻是透過友人介紹，拜託告知烏克蘭代孕訊息，他們只收了美金1萬2000元，幫不孕夫妻處理結婚認證、簽證、住宿等費用，更表示「根本沒賺錢，反而是賠錢」，另外美金1萬5000元則直接付給烏克蘭當地仲介，後來雙方為了結婚證書的問題吵架，所以沒提供當地仲介的電話，便未經手整起事件。

對此，法官勘驗相關證據後，認為目前尚無證據顯示，林、吳夫妻檔收下的美金1萬2000元簽約金包含介紹特定診所、醫師或者卵子提供者，從中獲取報酬，且實際上不孕夫妻檔也未曾未與卵子提供者成立契約，以證據不足，諭知兩人無罪，全案仍可上訴。