母倒梯間30小時亡　她傳「媽媽關節變形了」挨告遺棄致死獲判無罪

▲馬女不解為何會因一封「惡夢簡訊」被起訴，強調第一時間看到母親倒地就報警。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

馬姓女子於2016年間，通報媽媽倒在梯間，但檢警調查後，發現馬母在警消趕到前，已死亡一段時間，而馬女在報案前30小時，曾傳訊牧師「媽媽摔下樓，關節都變形了」，檢方懷疑馬女見死不救，依遺棄致死罪起訴，北院8日判馬女無罪。

馬女於審理中，稱自己精神狀況不穩，時常做惡夢，當時傳給牧師的內容，只是在惡夢驚醒後的渲洩，更強調她是一看到母親倒地就報警，不解為何因一封「惡夢簡訊」就被起訴。

但馬女的哥哥表示，馬女與母親在案發前，曾因房屋租賃糾紛爆發衝突，當時妹妹空洞的眼神，讓他感到一股惡寒，他認為妹妹是那種「你不惹她，她也會咬你的人」，懷疑妹妹有挾怨見死不救的可能，並希望法官能從重判刑；馬男受訪時表示，歷經妹妹先前多起案件，認為她不是個會真心悔改的人，才希望法官重判。

▲馬兄控訴妹妹對媽媽見死不救，審理時透露2人曾於案發前有糾紛。（圖，資料照／記者羅志華攝）

馬母曾於多年前帶馬女離家出走，2011年時因馬父重病帶女兒返家探視，卻趁對方昏迷時，偽造再婚證明企圖繼承遺產，當時馬兄與母妹鬧上法院，事後母女倆都遭判刑。

3人訴訟結束後，仍同住在北市住處，馬女於2016年10月間中午買便當時，驚見母親倒臥在梯間，事後更控訴哥哥為爭奪遺產害死母親，檢方調查後依證據不足不起訴；但一名與馬女熟識的牧師，於馬母告別式上向馬兄表示，他曾於案發前30小時，收到馬女一封「媽媽摔下樓，關節都變形了，好可怕」的怪異簡訊，經報案後，檢方依遺棄致死罪嫌起訴馬女。

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