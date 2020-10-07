2020 TAxT桃園科技藝術節-當然耳　運用科技帶來新的視覺及聽覺感受

▲2020 TAxT桃園科技藝術節-當然耳盛大展出。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「TAxT桃園科技藝術節」今年邁入第四屆，即日起至10月25日於桃園展演中心1樓展場盛大展出，共有15件大型數位藝術作品、3場分享會、2場工作坊及10場數位演出等精彩內容，均為免費報名參加，歡迎市民朋友親臨現場，探索生活環境聲音的不同面向，並透過聲音藝術家的想像與創造，運用科技帶來新的視覺及聽覺感受。

▲▼2020 TAxT桃園科技藝術節-當然耳盛大展出。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦7日出席「2020TAxT桃園科技藝術節-當然耳」開幕暨頒獎典禮表示，桃園擁有全台最大的工業聚落，也是年輕指標最高、接受創新能力最強的城市，因此桃園舉辦科技藝術節具有特殊意義。

過去大家對科技藝術節或是數位藝術節容易產生距離感，尤其在現代社會形成過程中，工業主義或科技主義崛起，理性掛帥，傳統人文思維逐漸衰落，許多人將科技與人文視為對立關係。然而，他希望透過舉辦科技藝術節活動，傳達藝術並非只有直覺與感性，也有非常理性的成分，進一步與科技結合能產生極佳的藝術效果。

此次除邀請國內最優秀的科技藝術家隊伍外，更與流行音樂產業進行跨界整合，也結合第一屆「桃園科技表演藝術獎」得獎作品，並頒發金、銀、銅與特別獎得主，邀請獲獎團隊於藝術節首演，持續耕耘桃園科技藝術節這個藝術品牌。

文化局長莊秀美表示，2020 TAxT 桃園科技藝術節從日常生活出發，去探索生活環境聲音的不同面向，並透過聲音藝術家的想像與創造，運用科技帶來新的視覺及聽覺感受，例如C-LAB台灣聲響實驗室與國研院國網中心合作的《聲之書：彼得與狼》，透過國網中心高速電腦雲端計算平台所製成的AR 及C-LAB的沉浸式聲場，建構未來的音樂想像。此外，本次展覽也融入流行音樂元素，將展出蛋堡的《音菩薩》、美秀集團的《炫炮專輯》等別開生面的跨界作品，發揮流行音樂與科技結合的無窮魅力。

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