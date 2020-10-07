休旅車插隊「鬼之插入」！女司機怒拍正面照公審　評論一面倒罵她

▲男駕駛插隊。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州蕭山一女司機近日發帖曝光一名在路上插隊的男駕駛，氣炸公審稱，「已經這麼堵的路上了，為什麼總會有這種司機呢？」沒想到PO文發出後，網友一秒點燃怒火，在留言區卻一面倒罵她。

女司機還在帖文中附上了2張圖片，照片顯示，馬路正在塞車，許多車都乖乖排隊慢慢前進，不過，這位女生的車前，突然有一輛黑色休旅車「鬼之插入」。

多數網友認為，都是女孩自己的問題，「為什麼不跟緊？已經這麼堵了還不跟上？都像你一樣不是更堵了」、「你後面的人肯定在罵你」、「自己跟車遠被插，還發出來逼逼」、「你要麼跟緊點，要麼狠點，要麼就早點讓他」、「所以你要跟牢呀姐姐」、「哈哈哈，代入感好強，我已經在後面罵你了」、「相信我，後面罵的肯定是你」、「你的問題，已經這麼堵了還不跟上？每輛車都像你一樣不是更堵了」。

▲馬路塞車。（圖／翻攝自錢江晚報）

對此，女生回應，「我感覺跟的也不遠呀，你看他只有車頭一點點插隊進來，主要前段時間跟車太近，追了人家尾，有點陰影 ……。」她表示，以後會跟牢。

不過，留言區還有一小部分網友看不下去了，認為「被插隊的還要被罵」？他們紛紛表示，「評論都什麼玩意？看圖片樓主已經離前車很近了，明顯強插」、「這明顯是人家硬插進來的，跟車差這 2、3 公尺反倒是司機的問題了？」、「遵守交通開車還有錯了？」、「沒素質的真多，安全距離不知道嗎，為什麼一定要擠？」、「碰到這種插進來的，樓主不讓的話，估計就擦碰事故了，不是更堵嘛！竟然在怪一個守規矩的，不是該罵罵那些不遵守交通規則的麼？」。

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