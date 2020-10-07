　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「狗與她禁入」美艷小三照曝！奪總裁夫逼宮　本土女裝董娘開戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

本刊循線採訪到伊蕾林姓董事長，述說著與丈夫攜手建立伊蕾名店及守護家庭的心路歷程。（圖／本刊攝影組）

▲本刊循線採訪到伊蕾林姓董事長，述說著與丈夫攜手建立伊蕾名店及守護家庭的心路歷程。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日前有媒體報導，某家服飾集團女董在公司貼出公告，內容直接點名「野狗及Ｌ女自公告日起不得進入本棟大樓室內」，因而吃上「公然侮辱罪」遭起訴，但她也憤而對該女及自己的丈夫提出「侵害配偶權」告訴，並於9月中獲得勝訴。

本刊調查，這位女董就是知名女裝連鎖店「伊蕾名店」（伊蕾）的林姓董事長。CTWANT《周刊王》獨家專訪該女董，消瘦的她失聲哽咽地說：「我們夫妻倆打拚事業34年了，不能讓有心人毀了我們的家庭。」並向老公喊話：「家門永遠會為了你開著！」

9月22日，伊蕾林姓董事長與本刊記者碰面，一身深色系褲裝的她，看起來相當瘦弱，雖是首度接受媒體採訪，談的卻不是創業故事。「失眠了好幾晚，真的很不好意思……。」才剛啟齒又把話吞回去，「請不要拍出我的正面，我真的很不敢說出來，不知道該怎麼辦……。」

伊蕾林姓女董難忍家庭與事業遭人侵門踏戶，公告禁止野狗及L女進入公司，遭L女提告。（圖／讀者提供）

▲伊蕾林姓女董難忍家庭與事業遭人侵門踏戶，公告禁止野狗及L女進入公司，遭L女提告。

1年多前，她發現身為伊蕾陳姓總裁老公與伊蕾加盟主Ｌ女偷來暗去，除了貼出公告捍衛家庭，個性靦腆的林姓女董，今年7月底因張貼「野狗及Ｌ女自公告日起不得進入本棟大樓室內」公告，反因公然侮辱罪遭起訴，這些日子她寢食難安，直到9月中她控告身為伊蕾總裁的老公與Ｌ女「侵害配偶權」的官司勝訴，才有了力氣出面控訴Ｌ女並捍衛家園。

1986年，林女與陳男白手起家，在台中創辦第一家伊蕾，如今全台門市逾150間，擁有逾400名員工，近年還進軍大陸，年營收平均逾10億元，輝煌時更飆破30億元，因從未受訪也沒上市櫃，這間本土女裝大咖始終充滿神祕色彩。然而，這對齊心創業的夫妻卻遭小三突襲，這個小三竟還是伊蕾的加盟主Ｌ女。

L女原是伊蕾的加盟主，因出席公司的頒獎典禮，吸引總裁陳男注意。（圖／翻攝自L女臉書）

▲L女原是伊蕾的加盟主，因出席公司的頒獎典禮，吸引總裁陳男注意。（圖／翻攝自L女臉書）

對此，本刊記者致電伊蕾陳姓總裁，他宣稱跟Ｌ女只是同事，欣賞Ｌ女能力才拔擢為副總經理兼採購，另就判決結果，「如果我心虛，何必裝攝影機（指監視器）？有很多斷章取義與誤解，會上訴。」

本刊記者轉述其妻兒喊話回家，陳姓總裁表示：「真心真意這麼講是好事情。我自尊心很強，夫妻關係冰凍三尺非一日之寒，一言難盡，但也會想和家人團圓。」「不過要取回經營權、處理公司股權等問題，我不會退讓。我要的不是多少金錢，是要拿回我的尊嚴。」

本刊記者請陳姓總裁代為詢問Ｌ女回應，遭陳男婉拒；透過臉書私訊Ｌ女，至截稿前仍未收到回覆。

陳男與林女年輕時白手起家，創辦伊蕾名店，迄今34年，是許多人羨慕的成功夫妻。（圖／讀者提供）

▲陳男與林女年輕時白手起家，創辦伊蕾名店，迄今34年，是許多人羨慕的成功夫妻。

延伸閱讀
女董戰小三2／公司佛堂旁暗室藏祕辛　凌晨3點錄下驚人實況
剝皮港人1／假交往灌迷湯引誘來台　香江男女移民人財兩失
隨地放水真歹勢1／烤肉趴撩舊愛　直擊　張震嶽橋邊放鳥噓噓樂

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
郭碧婷中秋節順產千億金孫女！向佐緊急來台　公婆搭專機隔離陪產
美國最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝
變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很
劉至翰爆「欠債500萬」搞神祕直銷！　前妻出道幫還錢
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

「誘人夫人妻離家」除罪草案3個月急喊卡！　小三小王還是要關

變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很喘

「狗與她禁入」美艷小三照曝！奪總裁夫逼宮　本土女裝董娘開戰

小三遭人夫拍裸照國道跳車全身傷　他「皮包內的東西」洩了婚外情

砸爆692萬賓士！炫富哥超狂背景曝　槍擊金錢豹「一舉動」人逃光

私吞超商6萬元包裹！新北店員被逮　阿公心疼：交到壞朋友

快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

國民黨外交部陳情網軍案　曾銘宗、林德福赴北檢應訊

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

楊丞琳《只能想念你》獻小鬼「不知他會不會來」　2年前今天當她嘉賓「沒想過用這方式還人情」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

「誘人夫人妻離家」除罪草案3個月急喊卡！　小三小王還是要關

變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很喘

「狗與她禁入」美艷小三照曝！奪總裁夫逼宮　本土女裝董娘開戰

小三遭人夫拍裸照國道跳車全身傷　他「皮包內的東西」洩了婚外情

砸爆692萬賓士！炫富哥超狂背景曝　槍擊金錢豹「一舉動」人逃光

私吞超商6萬元包裹！新北店員被逮　阿公心疼：交到壞朋友

快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

國民黨外交部陳情網軍案　曾銘宗、林德福赴北檢應訊

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

李登輝今舉行奉安儀式　汐止、內湖上半天實施交管

導航總帶錯路？「3大魔王關卡」曝光　這裡定位恐直接卡死

擺頭不明顯沒過關　QC男重考「報復性狂甩8下」！網笑：這怨念太深

臉書主動鎖定危險「匿名者Q」　大舉移除極右陰謀論社團、粉專

汽車「不正常抖動」怎麼辦？快朝這些零件檢查看看

天氣悶熱肌膚狂冒油、長痘痘、粉刺？　皮膚科醫師認證10保養Tips跟著做

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

LIVE／李登輝今天長眠五指山　蔡英文、賴清德參與奉安禮拜

蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

3隻小惡魔邀玩！狗保母累癱倒地　堅持不對眼+裝睡...網笑：要忍住

社會熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

行刑式開槍畫面曝　殯葬業少東慘遭爆頭

新北店員吞超商6萬元包裹！阿公：交到壞朋友

9秒奪命瞬間曝！18歲女騎士遭聯結車輾過爆頭亡

萬華械鬥捅破心臟　22歲朱男涉殺人罪聲請羈押禁見

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

行刑手曝光！少東瀕腦死...傷心妻擬大愛器捐

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面