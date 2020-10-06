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國軍7.6億防彈衣招標有鬼？無工廠吸金老闆竟得標「打敗國際大廠」

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國防部去年才因防彈衣採購和大同公司鬧上法院，今年又被爆標案評比有內幕。（圖／報系資料照）

▲國防部去年才因防彈衣採購和大同公司鬧上法院，今年又被爆標案評比有內幕。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

國防部今年4月公以最有利標公開採購(取80分以上前三名 )一批抗彈纖維布(抗彈板)，用於軍人防彈衣，預算金額達7億6千多萬元，歷經三個多月於9月21日決標。知情人士向本刊爆料指出，最後得標的3家廠商，其中一家的產品供應商本身並無工廠，且老闆涉嫌吸金違反《銀行法》遭到起訴，又以不實文件投標，質疑國防部審查投標文件不實，招標公平性蕩然無存，恐影響國軍弟兄生命安全。

國防部公開招標採購抗彈板，預算高達7億6千多萬，屬巨額標案，吸引8家公司投標，經過資格審查、性能測試，再由退休公務員、學界教授和軍方人員等組成的評選委員會審查評選，依序選出前3名廠商為台灣捷邁應用材料公司、亮捷先進公司和互億科技公司。

據指出，前兩名廠商的抗彈纖維布供應商分別為知名的Honeywell、DSM，但第3名互億科技公司的供應商卻是一家2014年才成立的「戴壟科技公司」。

戴壟科技公司董事長為陳宏棟，該公司主打奈米科技，但在去年陳宏棟卻被檢調查出，涉嫌以另家公司名義吸金，因此以違反《銀行法》將他起訴，並同時查扣陳名下9百多萬元存款和4筆不動產。陳宏棟2018年接受媒體專訪時，曾透露自己年輕時就政商關係良好，但因怕被捲入十信案，避走美國好一陣子。

業界人士指出，戴壟科技公司作為互億科技公司的供應商，搶做國防部生意，但戴壟科技本身在新北市的工廠登記狀態已是「歇業」，因此戴壟科技找了另一家名為「銓程國際」的公司合作。詭異的是，在5月19日投標前，銓程國際的工廠登記是處於「廢止」狀態，後續才於6月重新申請工廠登記，恐有涉嫌以不實文件進行投標。

此次國防部採購抗彈纖維布標案會備受質疑的原因，除資格審查時，有部分廠商TAF認證已出現問題外，知情人士指出，從評選委員對第3名互億科技公司和第4名全濠科技公司的評比，顯現內情不單純。據了解，全濠科技公司的供應商是日本知名大廠Teijin，相較戴壟科技在抗彈纖維布更有專業技術與知名度，不知評審委員會捨知名大廠，卻採納一家工廠登記有疑義、老闆遭檢調查辦的供應商，到底置國軍弟兄安全於何地？記者去電詢問戴壟科技與國防部採購標案相關事宜，原本公司方面表示會請人了解後再行回覆；後來又表示，沒有這方面的訊息可以回覆。

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