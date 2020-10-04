港男躲1年不投案！　港保安局呼籲台灣「積極方便陳同佳赴台」

▲陳同佳2019年10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

港男陳同佳在台灣殘忍殺害女友潘曉穎，棄屍之後潛逃回香港，至今仍未來台投案。香港保安局3日晚間呼籲台方「真心履行最基本的法治、積極方便陳同佳赴台自首或投案」。

綜合港媒報導，陳同佳2日透過23秒錄音檔，強調來台自首（投案）的想法一直沒有改變，並已聯繫台灣代表律師聯絡相關部門，進行到台灣投案相關安排，期望10月內成行。

香港保安局發言人表示，《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港特區政府不可能違反法律，就陳同佳案向台方提供有關證據；台方所謂已建立單一聯繫窗口的說法，只是單方面的描述，香港警方沒有與台方建立所謂單一聯繫窗口，更不涉及任何證據協助。

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

香港保安局強調，去年特區政府建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》， 正是要處理這個法律漏洞問題，但政府因應社會反應撤回修例建議，因此本港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助。但台方向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，警方已將之轉告。

陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎後藏屍行李箱內，搭機潛逃回香港，因此成為促發港府修訂《逃犯條例》，引起後續的反送中浪潮。他因洗黑錢案入獄，於去年10月23日出獄至今已快1年，但仍未來台投案。潘曉穎父母近日站出要求他盡快負責，並且出面回應，才再度引起重視。

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