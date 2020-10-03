劇本剪接後製一手包　高雄派出所員警自製微電影「慶中秋」

▲前金分駐所員警自製微電影慶中秋。（影／YouTube）

記者黃子倩／高雄報導

俗話說月圓人團圓，在中秋節很多人會返鄉與家人團聚，高雄前金分駐所所的員警黃騰緯，為了慶祝中秋佳節並表達對民眾服務的熱忱，以派出所為單位，利用勤務之虞拍攝出一部名叫「圓份」的微電影，總長儘管只有3分多鐘，但黃騰緯從9月初開始策劃，從劇本、攝影、剪接、後製全部一人包辦，直到中秋節前夕終於將成品製作出來，希望藉由親民的微電影，讓警察形象更貼近民眾的心。

▲影片一開始放有派出所吉祥物前進貓拿月餅的LOGO。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，沒有拍攝過微電影的黃騰緯，在拍攝過程中也遇到不少瓶頸，原本他想挑戰4K高畫質，結果放上電腦剪輯之後出現了嚴重的LAG，因此他首次嘗試在手機和電腦的剪接軟體中來回切換，有的配樂、有的剪接，放上音效之後成就了如今的作品。

▲微電影內的劇情，員警利用下班時間寄送月餅回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

黃騰緯說他的創作理念很簡單，他認為中秋街圓圓的月亮，它的「份量」代表著對家鄉的思念，也代表對民眾服務的熱忱，這部分對警察而言是不偏任何一方、同樣重要的事情，而拍攝的對象，是同在前金分駐所內服務的員警莊峻榮，儘管中秋連假他沒有辦法回家，仍抱持著分局「治安攏免驚」、「交通雄好行」、「服務像親戚」的熱忱，用心為民眾服務的故事。

▲微電影中員警指揮交通。（圖／記者黃子倩翻攝）

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