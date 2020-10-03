才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

▲川普星星。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎，替倒數32天的總統大選投下震撼彈，而他在好萊塢星光大道上的星星再次遭到破壞，受損程度非常嚴重，目前工作人員已架起帳篷，積極進行修復。對此，好萊塢商會主席加德班（Rana Ghadban）怒批說，應該用正確的方式來抒發情緒，而民主並不代表可以無視法律。

Trump's Hollywood Walk of Fame Star Destroyed By Man Dressed as Hulk https://t.co/mkijkQdcDe — TMZ (@TMZ) October 2, 2020

根據《衛報》報導，事情發生於當地時間2日清晨，從監視器畫面顯示，一名裝扮成綠巨人「浩克」的男子，用鐵鎬向「川普星星」砸去，川普的名字幾乎被砸到無法辨識，受損程度至少造成5千美元（約新台幣14.5萬）的損失，而警方目前正積極調查有關嫌疑人等。

對此，加德班表示，當人們對獲獎者感到憤怒時，希望是以更積極的方式去表達情緒，而不是破壞當地的地標，「我們的民主是以尊重法律為基礎，人們可以運用在對的事情上，而不是破壞公共財產」。

事實上，川普的星星已經不是第一次被破壞，光是在他2016年擔任總統的期間，就經常被反對者以噴漆、鈍器破壞，或是被吐口水，甚至在今年6月爆發的「佛洛伊德之死」（George Floyd）時，示威者們在星星上噴上黑漆。儘管有人呼籲要將川普的星星移出星光大道，但是好萊塢商會卻表示，應該要保護「每位明星的歷史價值」。