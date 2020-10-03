花蓮吃刨冰！8點消費須知「統計已轟客9人」　老闆：餐點會飛出去

▲霸氣老闆「已轟出9位奧客」！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

客人花錢不代表就是大爺！一名女網友笑稱．最近去花蓮知名冰店嚐鮮，驚見櫃檯有8點公告，包括不可過度客製化、劃錯單不可退換，以及嚴禁亂丟錢等，否則餐點會一秒飛出去，底下還統計出9位慘踢鐵板，讓原PO笑虧，「期待看到奧客餐點飛出去的直播！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》笑稱，連假去花蓮度假，接著赴一間總是炸滿人潮的「刨冰名店」，卻在結帳櫃檯發現一張奧客退散啟示，老闆洋洋灑灑寫下8條須知，讓原PO笑虧「有沒有勇者要成為第10位呢？」

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可見第1條，老闆叫三聲沒回應，客人就得乖乖重新排隊；第2條，店家可拒絕交易的權利；第3條，若嫌出餐太慢，就去得來速；第4條，過度要求客製化，加收商品100倍費用；第5條，銅板生意，要五星服務請到米其林餐廳；第6條，客人劃錯單，須自行吸收；第7條，不要一直喊紅豆，誰知道客人要吃啥；第8條，態度不佳將獲得回報，「例如丟錢者，會看到您的餐點飛出去！」

更狂的是，文末斗大文字還備註，「老闆轟客出門人數9人！」讓原PO會心一笑直呼，「現場人山人海，想看餐點怎麼飛出去，不知道老闆有沒有看到這則文章，期待下次看到奧客餐點飛出去的直播之類的...」

▲網友想朝聖！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章貼出後，掀起近5千人朝聖，一致認同老闆的霸氣作法，「彼此尊重蠻重要的！真的討厭那種花錢就是大爺的，還有狀況外的」、「會有這些消費須知，必定常遇到這種消費者」、「我想看到餐點飛出去的樣子」、「今晚我想來個會飛的豆花」、「支持老闆！而且生意興隆」、「客人是需要教育的」、「第八點實在療癒」、「淘汰劣質消費才有更多時間服務良心買家，真是明智之舉」。

不少餐飲業同行也舉雙手贊成，「我只能說，一樣是店家的我，這些真的很中肯是我們的心聲，因為特殊客人真的越來越多，一副花錢就是老大的人也越來越多，佩服店家這樣的直白做法，總之人與人是互相，店家不是應該要居下風的」、「我之前做生意時，一個阿桑一直碎碎念，換他時，我也直接告訴他，『不賣』，就是不做你生意」。