秋老虎遊3縣市！　下週變天濕涼有熱帶擾動發展「距離台灣甚近」

▲今、明(3、4日)兩天台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中秋連假第三天秋老虎發威！南投、高雄、屏東發佈黃色高溫燈號，不過夜間因「輻射冷卻」溫差大，要注意適時增添衣物。另外，下週一鋒面掠過，北台灣變天濕涼，西北太平洋還有熱帶擾動發展的可能，而且部分模擬距離台灣甚近。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今、明(3、4日)兩天台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。

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氣溫逐日漸升；白天陽光下微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，為「秋高氣爽」、日夜溫差大的天氣。今日氣溫：北部19至33度、中部22至35度、南部22至35度、東部19至34度。

▲中秋連假第三天秋老虎發威！南投、高雄、屏東發佈黃色高溫燈號。

最新模式模擬顯示，下週一至週四(5至8日)鋒面掠過、東北風南下，北台轉雨降溫，天氣濕涼，花東亦有局部雨；中南部影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。下週五(9日)的天氣，不確定性大，待觀察。

最新(2日20時)各國模式模擬顯示，下週西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，部分模式模擬離台甚近；但為第7天之後的模擬，不確定性較大，且模式持續調整中；熱帶擾動是否會對台灣附近的天氣造成影響？尚待進一步觀察。