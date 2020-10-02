中秋節不發月餅！高調企業「狂砸21億」　4116名員工爽領一部車

▲江西方大鋼鐵集團，中秋節當天送給4116民員工一人一部車。（圖／翻攝自《中新社》）



記者林彥臣／綜合報導

中國江西省一家鋼鐵企業因為連續5年利潤達標，在昨天中秋節不發月餅，而是斥資人民幣5億元（約新台幣21億元），高調舉辦盛大儀式，送出4116輛全新轎車給全體員工。

綜合江西新聞網、人民網等陸媒報導，江西方大鋼鐵集團旗下的九江萍鋼鋼鐵有限公司（方大九鋼），1日也就是中秋節當天，舉行盛大的轎車發放儀式，現場共有4116輛全新轎車，總價達到人民幣5億元。

早在2016年，九鋼盈利指標從行業倒數躍居前3名，方大集團董事局主席方威當時就承諾：方大九鋼如果連續5年實現預定利潤目標，就獎勵每名員工一輛約10萬元的轎車，夫妻員工可選擇一輛價值約20萬元的轎車。

▲方大集團2018年發放年終的鈔票牆。（圖／翻攝自微博）



事實上這並非方大集團首次如此大手筆，2018年向員工發放年終獎金，居然是用一疊疊百元鈔票堆成超過1.5公尺高的「現金牆」，粗略估計總共有5億多元（約23億台幣）。每名員工平均可以爽拿約5萬人民幣（約23萬台幣）大紅包，連上班一個月的都可以拿到4000多元人民幣。

▲2019年方大特鋼的年終獎金鈔票山。（圖／中新社,中國江西網）



2019年又在方大特鋼廠區內，用人民幣堆成一座「錢山」，總計3.12億人民幣（約新台幣14.4億元）平均每人可以領取6萬元人民幣（約台幣27.3萬元）。

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