美大選再爆「十月驚奇」！川普難逃魔咒拋確診震撼彈　選戰迎波瀾

▲川普逃過2016年的十月魔咒，怎知4年後卻在選前確診新冠肺炎。（資料照／路透）



記者王佩翊／編譯

距離美國總統大選僅剩1個月，總統川普2日透過推特證實，自己與妻子梅蘭妮亞已確診新冠肺炎，並將從即刻起開始隔離，同時緊急取消短期內的公開活動，僅主持一場電話會議。此外，白宮醫師稍早也發表聲明，雖然川普夫婦感染新冠肺炎，但尚未出現症狀，狀況良好，將在家中休養，在此期間仍會持續處理公務，履行總統職責。然而川普在10月的第二天就傳出確診消息，也不得不讓人聯想到每逢美國總統大選時的「十月驚奇」，就連川普本人也難逃魔咒。

▲繼霍普．希克斯確診後，川普與梅蘭妮亞也確診感染新冠肺炎。（圖／路透）



美國總統大選進入白熱化階段，然而川普的貼身女顧問霍普．希克斯（Hope Hicks）卻在1日傳出確診消息。川普與梅蘭妮亞得知消息後隨即接受檢測，並在2日確診感染新冠肺炎，而川普第一時間也在推特上證實此項消息，震驚全球。白宮隨後發表了正式公告表示，川普與梅蘭妮亞接受檢測後，採檢結果呈陽性，不過兩人健康狀況良好，尚未出現症狀，將會留在家中隔離休養。

事實上，與出席公開場合皆會配戴口罩的對手拜登相比，川普對於配戴口罩一事可以說是非常嗤之以鼻。他甚至說，自己只會在「有必要時才會配戴口罩」。不僅如此，他更是在首場電視辯論會中自信地說道，要不是當局的防疫措施，美國將會有更多的人死於新冠肺炎，如今卻傳出自己與妻子確診，可以說是極為諷刺。

▲民主黨總統候選人拜登2天前才剛與川普進行首場電視辯論會，兩人皆沒有配戴口罩。（圖／路透）



川普傳出確診後，也讓各界再度開始討論每逢美國總統大選的「十月驚奇（October surprise）」魔咒。所謂的十月驚奇是指，四年一度的美國總統大選每到選戰尾端，無論是自然發生或是故意被製造曝光，總是會爆出足以改變整體局勢或是影響選舉結果的重大消息。

十月驚奇中最有名的就是1972年美國國安顧問季辛吉代表尼克森政府對外稱「越戰必能獲勝」、1980年伊朗釋出消息稱「若是卡特當選，將不會釋放美國人質」、2000年小布希酒駕被捕的案底曝光以及2016年聯邦調查局重啟「希拉蕊郵件爭議」的調查等。

根據《CNN》報導，川普確診消息傳出後，美國期貨下跌439點（或1.6％)，SPX期貨下跌2％、那斯達克指數下跌1.8％。彭博社指出，川普如今感染新冠肺炎，未來恐怕將會衝擊到經濟、地緣政治，包括現在南海、中美關係等，而川普的病情嚴重程度也備受關注。

▲如果川普病情惡化至無法工作，將會由副總統彭斯優先代理職務。（圖／路透）



如果川普的病情嚴重到無法處理公務，甚至是發推特，依據美國憲法第25條修正案，川普可把權力移交給副總統彭斯（Mike Pence），且在自身狀況恢復後隨即收回權力。然而有人擔心，彭斯9月28日曾經與川普一同參加白宮的新冠肺炎工作簡報記者會，當時兩人都未戴上口罩，彭斯有可能因此染疫。如果不幸兩人都重病到無法履行職務時，依據法律程序，將會由眾院議長、全美地位第三高的官員裴洛西（Nancy Pelosi）接任總統職務。

彭斯稍早已在推特對川普致意表示，「我與我的太太凱倫都一起為我們親愛的朋友、總統川普與梅蘭妮亞送上愛與祝福。我們和全國成千上萬的人民祈禱他們能盡快康復。願上帝保佑你們，親愛的總統川普與第一夫人梅蘭妮亞。」

▲川普與妻子梅蘭妮亞雙雙確診。（圖／路透）



第一夫人梅蘭妮亞在消息曝光後也透過推特表示，「在呈現陽性反應之後，我正在家中隔離，一切感覺很良好，也推掉之後的行程，請大家確保自身健康安全，我們會一起度過難關」。

另外兩位讓外界擔心的則是9月底和川普一同出席電視辯論會的民主黨候選人拜登與主持人華勒斯。儘管當時主辦單位做足了防疫措施，只開放100人到場觀看，並要求所有入場者都需提出陰性檢測報告，且戴上醫用口罩隔席而坐，保持社交距離，但卻怎麼也沒想到作為「唯三」沒有配戴口罩之一的川普竟會在辯論會2天後與第一夫人雙雙確診。

雖然主辦單位已拉開三人在台上的距離，但辯論會當時，不論是川普、拜登或是華勒斯都沒有配戴口罩，而且講台上也沒有配置壓克力隔板以隔開飛沫，按照川普在過程中激動發言與插話的狀況看來，從他口中噴出的飛沫，恐怕早已將病毒帶給拜登與華勒斯。

拜登已經高齡77歲，就連一旁的主持人華勒斯也已經72歲，作為一旦感染就容易引發重症化的高齡者，兩人的健康狀態也是未來外界擔憂的焦點。目前拜登與華勒斯都尚未針對此事進行回應，或是表達是否將接受檢測。