早上的礁溪比塞車可怕！中秋連假國道驚呆辣媽：我們現在要幹嘛啦

▲一家人連假出遊只花38分鐘就到宜蘭。（圖／翻攝自臉書／Miss Jill x Evan哥）



記者崔子柔／綜合報導

連假時出遊、返鄉總會為了壅塞的車潮提前出門，昨日國3大溪到龍潭甚至一度「紫爆」，時速低至20公里以下。但有媽媽指出，往宜蘭的路上路況異常順暢，只花了38分鐘就抵達，比預定時間提前太多到，讓她直說「比塞車更可怕」。

經常分享親子生活的部落客「Miss Jill x Evan哥」昨（1）日前往宜蘭過連假，一家人8點就出發，「已經做好塞個3小時的心理準備」，結果路途意外通順，只花38分鐘就抵達。

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因為她沒有另外安排其他行程，訂好的住宿飯店也要到下午3點才能入住，讓不知道能做什麼的她慌張直喊「早上8:38的礁溪好像比塞車可怕」，「我們現在要幹嘛啦」，疑惑為何這段路會完全沒塞車、很難捉摸。

不少網友也碰上同樣狀況，紛紛表示「我們11點出發！史上最順暢到懷疑自己」、「真的耶！剛剛來宜蘭竟然也沒有塞車，太不可思議了！」、「10點出發一路順暢」，但也有人指出，是因為多數人選擇在連假前一晚出發，「昨晚塞兩個多小時才到宜蘭的我看到 整個笑出來」、「昨晚塞到爆！」、「大家都昨晚就衝啦！然後塞在雪隧裡」。

▼一家人連假出遊只花38分鐘就到宜蘭。（圖／翻攝自臉書／Miss Jill x Evan哥Miss Jill x Evan哥）

