Uber外送員戲精上身！超可愛「勇者扮演」釣出本人　結局神展開

▲外送體驗百百種，你有遇過這麼可愛的外送員嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯沛辰報導

外送員也有角色扮演服務？一名女網友近日用Uber eat買菜，不料遇到一位戲精外送員，以奇幻世界口吻報告外送進度，讓她當場玩心大開，索性與對方一搭一唱。許多網友看完笑翻，忍不住直呼「這也太可愛了吧！」

音樂工作室臉書粉專「薛南」在臉書貼出一系列對話，可見外送員買到食材後，畢恭畢敬地說了一聲「老闆，您尊貴的食材已上線」。原PO興致一來，也答道「勇者，請您把各領主本季繳納的食材放在王都的管理室即可，衛兵長會代收！」

▲原PO和外送員一搭一唱，笑翻網友。（圖／翻攝自臉書粉專／薛南）

期間，原PO不忘叮囑對方「騎馬請小心」。外送員也不是省油的燈，一秒戲精上身，「My King，王都地區騎兵太多造成交通擁擠，可能會耽誤到你寶貴的時間，請降罪於我！」

不過，原PO身為一國之君，自然是要展現出王者風範，立刻答道「勇者，請別介意，安全至上」。

最後，外送員順利抵達，不忘敬業說道，「My King 我歷經千辛萬苦，跋山涉水，終於從大潤發軍糧庫搬運糧草來了，希望你好好照顧王都內的居民，國家的未來靠你了，有緣再相見！」

▲原PO形容，當下笑到臉扭曲。（圖／翻攝自臉書粉專／薛南）

許多網友看完紛紛笑說，「好羨慕啊啊啊」、「遇到這種可配合的超可愛」、「何等忠誠的騎士，還不加冕為爵」、「也太幽默」、「有這種事情都可以高興一整天呢」、「下次想試試看，外送員會理嗎」。

值得一提的是，對話在臉書瘋傳後，意外釣出勇者本人（外送員）回應，「親愛的My King，下次再為你服務」，還不忘補上一句「你的米3公斤很重」，讓原PO驚喜之餘，也不禁崩潰直呼「全世界都知道我買3公斤的米啦啊啊啊啊」笑翻所有人。

▼貼文意外釣出外送員本人，「你的米三公斤很重」。（圖／翻攝自臉書粉專／薛南）

▼原PO 崩潰，「全世界都知道我買3公斤的米啦啊啊啊」。（圖／翻攝自臉書粉專／薛南）

▼網友笑翻，直呼這位外送員實在好可愛。（圖／翻攝自臉書粉專／薛南）