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豬哥運將狂摸女客！網控吃案只給申訴　警曝關鍵：沒摸大腿內側

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▲▼女乘客不滿提告性騷擾卻無三聯單，警方解釋性騷擾非刑案所以用申訴表受理。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲女乘客不滿提告性騷擾卻無三聯單，警方解釋性騷擾非刑案所以用申訴表受理。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者邱中岳／台北報導

1名男網友在臉書社團控訴，30日傍晚一名女性友人在天母棒球場站前招了一台小黃，怪異的是，拉開門把時，發現車門被上鎖，當下司機搖下車窗直呼，「妳坐在副駕駛座...」，女子上車後竟被摸大腿，事後到警局報案竟沒有三聯單，警方也緊急做出回應。

據了解，該名女子搭小黃返家時，運將竟然要女子坐副駕駛座，上車還做出離譜行徑，「司機的手就不安分，一開始先靠過來，然後就在我朋友大腿上游移！」，讓女子感到相當不滿，甚至還一度出聲制止「請不要這樣」。

但運將卻當成耳邊風，右手不斷在女子身上狂蹭，最後女子不滿拍下照片蒐證，並決定到派出所對運將提出告訴，但到派出所報案時警員卻沒有提供三聯單，此舉也讓許多網友感到相當困惑，直言「報案一定會有三聯單，怎麼會沒拿到？哪個環節出問題了？」

甚至有網友表示，「這個應該是刑事，怎麼會沒有報案三聯單呢？是不是把相關證據放上來，會比較有公信力呢？」「堅持告訴，報案拿三聯單，事情的結果不是警方判斷，是檢察官判斷要不要起訴」。

原PO則回應，「來打電話去警局詢問，是分成申訴跟告訴，申訴的話沒有任何單據，所以會再去改成告訴」。

士林分局文林所指出，性騷擾並非一般刑案，所以當下隨即用性騷擾申訴表受理，因為撫摸的地方是大腿處，但不構成私密部位，所以未達告訴的程度，也依照申訴方式進行受理。

而性騷擾也分成申訴、告訴2種，其中申訴為性騷擾防治法第2條，性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關的行為即性騷擾。

另外，性騷擾防治法第25條，意圖有性騷擾行為，趁人不及抗拒而為輕吻、擁抱、觸摸其臀部、胸部或其他身體的隱私部位，得以提申訴或告訴，其中隱私部位包含大腿內側，但並不包含大腿，所以才依申訴規定受理。

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