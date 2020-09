宏達電(HTC)今(24)日宣布,美國知名VR遊戲廠商Ubisoft所開發設計的大型密室逃脫遊戲《波斯王子:時之刃》(Prince of Persia: The Dagger of Time)正式在台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND亮相,最多可支援4名玩家組隊。