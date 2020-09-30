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好心男救溺水小蛇　下秒驚見「巨蟒」迎面撲來...嚇到掉水裡

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▲大蟒蛇。（圖／翻攝自TWITTER／@Unexplained）

▲男子被蟒蛇嚇得失足落水。（圖／翻攝自TWITTER／@Unexplained）

實習記者周依儒／綜合報導

近日推特瘋傳一支影片，一名男子站在一塊黑色斜坡的邊緣，似乎對水裡面的狀況有些猶豫，原來是水中有一條小蛇溺水，男子正思索究竟要不要救，但沒想到當這名男子鼓起勇氣把小蛇抓上來後，斜坡上方突然有一條超巨大蟒蛇滑了下來，男子嚇得腿軟，之後更失足掉進水裡。

根據外媒報導，這段影片是由推特用戶「@Unexplained」上傳，影片中可以看到，有一名男子站在一塊黑色斜坡邊緣，汙濁的水裡有一條小蛇似乎掙扎著想要上岸，男看似害怕的看了一下，接著又左顧右盼的到處張望，接著他便鼓起勇氣大步走向前，快速的抓起小蛇尾巴，把溺水的小蛇救上斜坡後，嚇得連連後退。

▲大蟒蛇。（圖／翻攝自TWITTER／@Unexplained）

▲男子鼓起勇氣救起小蛇。（圖／翻攝自TWITTER／@Unexplained）

沒想到小蛇的皮太滑，加上斜坡的表面也非常濕滑，使得小蛇又再度掉進水中。正當這名男子傻眼之際，斜坡上方突然有一條超巨大的蟒蛇順著表面滑了下來，而男子轉眼看到瞬間嚇瘋，因此不小心失足，連同兩隻蛇一同掉入水中。

影片曝光後震驚許多網友，也紛紛擔心這名男子的後續狀況，「結局來的太快又衝擊」、「那條大蟒蛇是不是想救自己的朋友」、「有接下來的影片嗎」、「這個男人後續怎麼樣了」、「蟒蛇滑下來的那刻太驚悚了」、「我今天真的會做惡夢」等等。

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