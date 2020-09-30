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瘋電影／阿公當家　阿公不發飆你把他當塑膠

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文／賴賴

▲▼阿公當家。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常非常適合闔家觀賞的電影，電影流暢好看，原來不只是阿公與孫子的互動有趣，曾經打過仗的阿公有著更深度的內涵，整部電影看完有著巨大的驚喜，除了電影溫馨趣味之外，寓教於樂的優質作品。

勞勃狄尼洛無疑是電影最大吸引力，而飾演女兒烏瑪舒曼雖然徐娘半老，但也襯職詮釋孝順女兒和父女深情，在父親老邁後，女兒帶父親回家照顧，對亞洲人而言是稀疏平常，但對於西方這個題材有著超越電影娛樂的意義，如果不是去養老院，老人和子女住在一起，不僅不是麻煩，還可以創造出老人價值，孫子從無法接受必須犧牲自己房間造成不便，到和阿公成為真正的好友，不論是難搞的還是善解人意的阿公阿嬤，只要住在一起，都能產生教育意義，因為阿公阿嬤不必上班。

非常喜歡這部電影，非常推薦。


片　　名：阿公當家
英文片名：War with Grandpa
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-09-30
片　　長：01時37分
導演：提姆希爾(Tim Hill)
演員：勞勃狄尼洛(Robert De Niro) 、 奥克斯弗格雷(Oakes Fegley) 、 烏瑪舒曼(Uma Thurman) 、 克里斯多夫華肯(Christopher Walken) 、 珍西摩兒(Jane Seymour) 、 羅伯里格爾(Rob Riggle)
國　　家：澳大利亞
語　　言：英語
發行公司：甲上

劇情大綱

彼得(奧克斯弗格雷飾)與外公艾德(勞勃狄尼洛飾)的感情非常好，直到被迫讓出自己的房間給外公住，彼得搬到了陰森可怕的閣樓，讓他燃起要把房間搶回來的決心！

彼得和好友們設計了一連串惡整外公的計劃，包括：把房門拆了、在床上放蛇、把刮鬍泡沫偷換成泡沫膠等無良行為，而被激怒的外公艾德也不是省油的燈，他和一群公嬤輩老友也擬定「加倍奉還」的反擊策略，一場超狂又超鬧的房間保衛戰就此展開！

▲▼阿公當家。（圖／yahoo）

▲孫子不滿房間必須讓給阿公，寫信開戰，兩人簽下不可損及家人的戰爭協議。

▲▼阿公當家。（圖／yahoo）

▲雙方都有幫手，惡作劇很搞笑。

▲▼阿公當家。（圖／yahoo）

▲不知情的爸爸媽媽，每天忙得不可開交，還要監控大姊談戀愛。

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