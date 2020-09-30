「針感紋身」嘉義登場！百位刺青師發功...閒置酒廠化身文創基地





▲玖壹壹演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義火車站旁的文創園區，自2016年簽約至今已引入超過七十組團隊進駐並持續辦理創意展演活動，將過往閒置舊酒廠轉化為文化創意基地。日前由嘉義在地青年「神韻刺青」辦理今年唯一、雲嘉南首次規模最大「針感紋身嘉義展」，共超過百位刺青師齊聚一堂，並有台灣饒舌嘻哈團體「玖壹壹」與DJ昆娜演出，更串聯嘉義在地超過三百組商家，積極推動在地美食與文化！

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▲DJ昆娜將帶來精彩的DJ表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為期三天的刺青展，主辦單位神韻刺青邀請來自全台各地一百多位的刺青好手與模特兒一同來共襄盛舉，讓嘉義市民能夠近距離地了解、欣賞刺青藝術的多種樣貌與獨特的美。觀眾還能在展會現場觀看刺青過程，以及刺激的紋身競賽，欣賞頂尖刺青師的作品在舞台上大放異彩！展會活動期間，主辦單位也盛大邀請台灣饒舌嘻哈團體玖壹壹與DJ昆娜，期望為刺青展帶來更嗨、更熱列的氣氛！DJ昆娜更將帶來精彩的DJ表演，而玖壹壹將在19日盛大登台，喜歡他們的觀眾絕對不能錯過！

▲當天還有知名跑車遊行及展示 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了熱鬧精彩的演出，展會會場內也設置靜態畫作展區，讓觀眾欣賞台灣知名影像詩人藝術家陳志駒以及神韻刺青主理人 曾昱傑的精湛作品。為了讓刺青展更盛大豐富，主辦單位特別邀請知名進口跑車的車友們早上遊行嘉義市區，讓嘉義市民一睹名車聚集在嘉義的風采！車隊將由嘉義文化創意產業園區出發，遊行嘉義市區熱鬧的街道，勢必吸引不少目光！

▲今年唯一「針感紋身嘉義展」文創園區登場

▼ 主辦單位「神韻刺青」主理人曾昱傑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

主辦單位「神韻刺青」主理人曾昱傑表示，「這次紋身展，儘管遇上疫情影響，外國刺青師無法如期前來參展，主辦單位仍力邀全台刺青好手參與此盛事，期望在2020年依然能夠將台灣的紋身展延續下去。」多樣化青年創意展演匯集於文創園區，期待展現專屬於嘉義的青年創意能量，重新再次認識嘉義！