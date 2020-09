指控土耳其F-16擊落蘇-25　亞美尼亞國防部：飛官當場死亡

▲土耳其F-16戰機。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

亞塞拜然與亞美尼亞因納哥諾卡拉巴克地區爆發衝突,親近亞塞拜然的土耳其除了從敘利亞北部派遣約4000名戰士前往亞塞拜然外,在當地時間29日傳出一架土耳其F-16戰機擊落了亞美尼亞的蘇-25戰機。據亞美尼亞國防部消息指出,蘇-25戰機的飛行員當場身亡,被擊落的地點位在亞美尼亞領空範圍。

綜合外媒報導,亞美尼亞國防部指控,一架停駐在亞塞拜然空軍基地的土耳其F-16戰機,在當地時間29日早上10點30分起飛,並襲擊了在亞美尼亞的邊界武裝部隊。亞美尼亞空軍和防空部隊隨即迎擊,在空戰過程中一架蘇-25戰機不幸被擊落,飛行員當場死亡。

Today at 10:30, the #Azerbaijani Army shot down an #Armenian Su-25 aircraft with a ground-to-air missile system in the #Ganja region. The pilot is dead. #Azerbaijan pic.twitter.com/iYTNMv8qBP