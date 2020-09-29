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指控土耳其F-16擊落蘇-25　亞美尼亞國防部：飛官當場死亡

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▲▼土耳其F-16戰機。（圖／路透）

▲土耳其F-16戰機。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

亞塞拜然與亞美尼亞因納哥諾卡拉巴克地區爆發衝突，親近亞塞拜然的土耳其除了從敘利亞北部派遣約4000名戰士前往亞塞拜然外，在當地時間29日傳出一架土耳其F-16戰機擊落了亞美尼亞的蘇-25戰機。據亞美尼亞國防部消息指出，蘇-25戰機的飛行員當場身亡，被擊落的地點位在亞美尼亞領空範圍。

綜合外媒報導，亞美尼亞國防部指控，一架停駐在亞塞拜然空軍基地的土耳其F-16戰機，在當地時間29日早上10點30分起飛，並襲擊了在亞美尼亞的邊界武裝部隊。亞美尼亞空軍和防空部隊隨即迎擊，在空戰過程中一架蘇-25戰機不幸被擊落，飛行員當場死亡。

對此，亞塞拜然的國防部官員以假消息，駁斥了土耳其戰機正在幫助亞塞拜然的情報。土耳其總統發言人也否認這個消息。

據報導，高加索地區新一波的代理人戰爭正在醞釀，與「俄羅斯」有軍事結盟的亞美尼亞，以及有「土耳其」力挺的亞塞拜然在納卡地區爆發衝突。據了解，在過去兩天已經造成至少39人死亡，雙方都互相指責先用武器，導致包含平民在內數百人受傷。

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