30歲租屋「押金」竟拿不出！他每月領到錢就撒光　高消費嚇跑親友

▲一拿到薪水就花光，朋友不敢借他錢。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

已經超過30歲卻沒有儲蓄習慣，就連租房子的押金也拿不出來！一名女子表示，他有個男性朋友最近要搬出來自己住，但卻沒有錢付租屋的押金，只好到處和親朋好友借，「大家不願借他就跟所有人決裂」，重點對方平時出手相當闊綽，薪水全用來吃喝玩樂，所以沒有人敢借他錢。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她並非不願意借朋友錢，而是對方每次一領到薪水就出去揮霍，專挑高價物品或場所來消費，「沒有存錢的概念」，而且都已經30歲以上，仍當個收入全花完的月光族，才會害自己連租屋2個月押金都付不出來，其他人也擔心借了以後對方沒能力還，因為習慣一領到錢就花光。

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▲沒儲蓄習慣小心急需用錢時籌不出來。（示意圖／資料照）



原PO認為，無論金額多或少，每個月至少都要固定存一點錢，「30歲以上身上有5萬是基本的」，手邊有錢才能應付不時之需，若好友繼續堅持這樣的開銷，日後很有可能連房租都會繳不出來。

網友回應，「這就是很多人口中的生活品質」、「我32了，私房錢都不止5萬了，我老婆不在社團看不到」、「這種早點斷交的好...以後只會一直借」、「押金都沒存，房東知道了也不敢租這人，肯定會遲繳」、「30歲連幾十萬存款都沒有？ 該檢討理財習慣吧！」