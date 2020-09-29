爺爺忘記孫女今日結婚　網友「看一遍笑了，看兩遍哭了」

▲一名老人疑似罹患失智症，遺忘孫女今日結婚，逗趣的反應引起現場人士的笑聲。（圖／CTWANT提供）

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一支溫馨的婚禮影片，哭紅了許多網友的雙眼。近日中國大陸山東省威海市，婚禮攝影師拍下當天爺孫倆互動的橋段，疑似罹患有失智症的爺爺，詢問著身著霞帔的孫女「誰結婚」，逗趣的反應讓不少網友都笑了出來，但也有網友表示「看第一遍笑了，看第二遍哭了」、「爺爺終於等到孫女結婚，卻已經記不清了」。

根據《齊魯晚報》報導指出，一位婚禮攝影師在一次的婚禮現場，拍攝下令人動容的一幕，一名老人看著院子裏面人來人往、忙進忙出的模樣，好奇地轉頭詢問身著霞帔的孫女，「這是在幹嘛？」孫女溫柔的回應「今天結婚」，還沒意識過來的老人迷惘的問道，「誰結婚？」孫女則溫柔的握著老人的手說，「我結婚」，老人隨即靦腆的笑出來，逗趣的反應也讓現場人士笑了出來。

不少網友看到爺孫倆溫馨互動的影片後，紛紛留言表示「真能看哭」、「看第一遍笑了，看第二遍哭了」、「爺爺終於等到孫女結婚，卻已經記不清了」、「這輩子身份太多，只有爺爺的孫女最好當」，甚至有網友觸景傷情，表示自家的爺爺沒等到他大學畢業就過世了，「以後有結婚對象了，一定會大聲告訴天空的！」

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