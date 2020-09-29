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台南好停車繳費「e騎抽」　黃偉哲：雙重優惠活動善加利用

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▲台南好停APP繳停車費，可享抽電動機車等優惠，台南市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南好停APP繳停車費，可享抽電動機車等優惠，台南市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府建置智慧路邊停車計費系統，擴充台南好停APP的即時、剩餘、未來預判停車格位等資訊查詢功能，為鼓勵民使用台南好停APP線上繳納停車費，再度舉辦抽獎活動，凡使用APP繳納停車費、或於台南市公有委外停車場現場停車繳費，可抽宏佳騰智慧電車、3C家電產品、台南在地美食餐券等多項萬元好禮。

市長黃偉哲指出，台南市政府積極推廣行動支付政策，交通局去年首度推出台南好停APP繳停車費抽獎，活動舉辦初期行動支付使用率從每月15.92％，成長至今每月使用率達約30.78％，成長比例高達93％，統計今年使用行動支付繳納停車費服務總人次，截至8月底已突破176萬，預估年底前可望突破260萬人次，顯示行動支付帶來的便捷與優惠，也響應市府推動的環保減碳政策。

▲台南好停APP繳停車費，可享抽電動機車等優惠，台南市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情所帶來的經濟影響，特將台南市公有委外停車場繳費發票納入抽獎資格，以振興台南停車產業發展並刺激消費經濟，邀請大家到台南遊玩，利用「台南好停」APP停車位即時找、停車費方便繳、享優惠抽大獎，同時鼓勵民眾上網登錄公有委外停車繳費發票，把大獎抱回家。

交通局局長王銘德指出，「台南好停」APP延續熱潮好康不斷，今年再舉辦停車抽獎雙重優惠活動，凡登入「台南好停」APP會員並使用線上繳費除享折扣優惠外，還可抽豪禮，今年參加資格再納入公有委外停車場繳費發票，每登錄1筆就有1次抽獎機會，獎項相當豐富，活動時間自2020年10月1日至2021年2月28日止，並將於2021年3月8日抽出幸運得獎者，優惠活動內容有：一、凡下載「台南好停」APP加入會員使用APP線上支付繳納本市路邊停車場（含本處自行開單之路外停車場）停車費，至2020年12月31日止，即享有「首筆停車費免費，第2筆起每筆折扣2元」的超省優惠。

二、活動期間內使用以下方式繳納台南市公有停車費可參加抽獎活動：1、加入「台南好停」APP會員並使用專屬行動支付，每筆停車繳費就有1次抽獎機會。2、於台南市公有委外停車場（共36場）停車並現場繳費，持該繳費發票於活動網站登錄相關資料，即可參加抽獎。活動詳情可至「台南市政府交通局」官網最新消息、「台南市停車管理處」官網首頁活動連結及活動網站
（https://tainan-parking.cloudfun.app/）查詢，歡迎民眾上網查詢並預祝幸運中獎。

▲台南好停APP繳停車費，可享抽電動機車等優惠，台南市長黃偉哲籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市停車管理處處長黃俊傑說，「台南好停」APP為全國六都首度於官方APP中導入行動支付功能，且完全不需手續費，除了提供停車場位置、費率、剩餘格位等資訊查詢，並整合停車找位與行動支付服務，可帶給民眾更便利的新生活，歡迎大家多加利用。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

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