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8歲童遭14男性侵…兇手母：敢講就殺了妳！　她勇上街求處兇手死刑

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▲▼8歲女童勇敢上街痛訴遭14男集體性侵。（圖／翻攝自推特／@TRG__1）

▲8歲女童勇敢上街痛訴遭14男集體性侵。（圖／翻攝自推特／@TRG__1）

記者張方瑀／綜合外電報導

非洲蘇丹一名8歲女童拿著一張看板站在街上，板子上寫著「我是被鄰居和其他13人性侵的8歲孩子」。原來這名女童遭到14名男子性侵後，還被兇手母親威脅，若是敢張揚就殺了她。女童的父親得知真相後立刻帶著女兒驗傷，直接對兇手和其家人提出告訴，並和聲援民眾走上街頭，要求對兇手處以極刑。

根據《太陽報》、《中東觀察》報導，蘇丹首都卡土穆（Khartoum）一名8歲女童某天到鄰居家玩，結果朋友的哥哥將她帶進一間房間，沒想到裡面還有另外13名男子，她就這樣在房內被殘忍地蹂躪。女童後來哭著將這件事告訴其中一名兇手的母親，沒想到卻反被威脅，若是敢張揚就殺了她。

女童的父親亞希爾（Yasser）和妻子離婚後獨自扶養女兒，但他注意到女兒狀況不太對勁，胃口不好、容易激動焦慮，甚至跟他說要去和媽媽住。亞希爾立刻帶著女兒去驗傷，醫院也證明女童確實曾遭到輪流性侵。這起事件震驚了整個蘇丹社會，亞希爾帶著女兒在街頭尋求支持．女兒也勇敢地拿著看板站在路邊，希望社會大眾能關注這起事件。

亞希爾接受採訪時，聲淚俱下地控訴兇手的暴行，「為了真理我將竭盡全力，我的女兒還是個孩子，我們沒有暴露也沒有骯髒」、「有五個月的時間，我一直敲著司法部門與檢察官的門，希望他們能還給我女兒權利。」影片也快速在社群媒體上流傳。

支持的民眾與律師團體也走上街頭力挺，呼籲司法部門一定要遵守蘇丹「2010年兒童保護法」的規定，對性侵兒童與性犯罪者處以死刑與終身監禁。

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