秋冬「流感+新冠」雙重夾擊！　台大醫示警2疫苗過期要補打

▲台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球疫情未歇，秋冬流感季又接著報到，面對流感與新冠肺炎的雙重夾擊，該如何做好最佳保護？醫師表示，成年慢性病患者社區肺炎住院的比例，較一般人高出3~9倍，高風險族群除了接種流感疫苗外，另有2支疫苗也要一併施打，才能全面提升保護力。

肺炎高局國人十大死因第三位，2019年與2018年相比，每10萬人口死亡率增加6.9%，感染流感病毒後繼發的細菌性肺炎，是引起重症或死亡的主要原因，尤以糖尿病、心衰竭、慢性肺阻塞性肺病等成年患者風險最高。

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台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，根據最新臨床研究，高達9成以上病患在感染流感或新冠肺炎後產生合併感染，肺炎鏈球菌是主要病原菌之一，且15-44歲以及45-64歲這兩大族群發生率較高。換句話說，流感、新冠病毒感染可能合併肺炎鏈球菌感染症，增加臨床治療困難度。

黃立民說，在等待新冠疫苗問世的同時，應維持疫情嚴格管控，及時接種疫苗，提升個人和社區的保護力，減低疫情期間醫療系統的負擔。除了10月5日即將開打的公費流感疫苗外，他也建議高危險族群應同時施打肺炎鏈球菌和百日咳疫苗，前者效期約5年、後者約10年，一旦過期就可考慮補打。

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