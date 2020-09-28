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換名片出人命！正妹OL控「傳產少東人夫」騙炮：他第一次就闖紅燈

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國內知名傳產少東C男遭投訴始亂終棄，更被爆性癖好特殊，喜歡車震、闖紅燈。（圖／讀者提供）

▲國內知名傳產少東C男遭投訴始亂終棄，更被爆性癖好特殊，喜歡車震、闖紅燈。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國內一家老牌五金業二代曾將台灣產業推銷至國際，開發特殊的探照燈，曾協助復興空難、花蓮大地震等救災活動，獲不少媒體報導，塑造成功企二代形象。不過，一名女子卻向本刊投訴，這名自稱單身的企二代為追求她，百般討好，還宣稱以結婚為交往前提，待她一步步墜入情海無法自拔，富二代才坦承自己已有家室，並誆稱自己正在「處理」破碎的婚姻。

九月十五日初秋，Ｓ女（代號）一身素色OL打扮，今年三十五歲的她臉上已沒了輕熟女的亮麗模樣，未上脂粉的白皙臉龐膚色更顯蒼白，一雙長睫毛下藏不住無奈的眼神，她至今仍無法相信自己的荒旦遭遇。

「事到如今，我還是寧可選擇相信他是有苦衷的．．．」摸著肚皮的S女說，這起「無言的悲劇」源起於去年七月的一場企二代聚會，她是廠商代表，與C男（代號）互換名片，Ｃ男便開始展開熱烈追求，原來竟是悲慘歲月的開始。

C男平時在外以上進好青年的形象示眾，經營照明設備事業有成還被媒體稱為台灣之「光」。（圖／翻攝網路）

▲C男平時在外以上進好青年的形象示眾，經營照明設備事業有成還被媒體稱為台灣之「光」。（圖／CTWANT提供）

「我們在一起後，很快就發生關係，我印象很深刻，因為他第一次就闖紅燈。」談到這裡，她臉上藏不住難為情的神色，回憶起那天的場景：「我們的第一次，他帶我去汽車旅館，因為『闖紅燈』所以我的感覺很差，感覺他沒有顧慮到女生的感受。但他說服我說，在汽車旅館比較方便，弄髒沒關係，給點小費就好。」Ｓ女還說：「他那時候就有射在裡面，他覺得『那個來』沒有關係，他都不習慣戴套，我有問為什麼，他說因為這樣沒感覺。」

雖然第一次的經驗讓Ｓ女感受不好，但她仍深愛Ｃ男，她形容Ｃ男：「我覺得他是一個很孝順的人，看起來很老實，乖乖的，不菸不酒也不參加應酬。」兩人共同興趣是戶外活動，Ｓ女翻開兩人交往時的甜蜜合照，Ｃ男約一百七十公分，皮膚黝黑，與長相亮麗的她，兩人看起來十分登對。「他跟我說了很多他爸的事，他爸白手起家，後來得了肺癌，一直期望能把事業傳承下去，所以他很拚。」Ｓ女說，Ｃ男孝順的一面時常打動她。

針對S女的種種指控，本刊向致電向C男及該公司求證，截稿前仍未獲得回應。S女控C男自稱經濟狀況不富裕，卻戴名錶、擁數台價值數十萬的越野車。（圖／翻攝網路）

▲S女控C男自稱經濟狀況不富裕，卻戴名錶、擁數台價值數十萬的越野車。（圖／CTWANT提供）

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