大林蒲遷村…居民怒「被當次等公民」！陳其邁允諾「會有房子住」

▲高雄市長陳其邁出席大林蒲遷村座談會。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長陳其邁今（26日）上午與市府團隊，會同經濟部、工業局、航港局等單位出席由立委賴瑞隆主辦的「大林蒲遷村座談會」，向當地居民報告最新遷村計畫草案、工作進度等內容。不少居民不滿被當「次等公民」，認為目前的遷村方案仍不完善，擔心遷村後沒錢蓋房，無地居住，盼政府能有配套措施。對此，陳其邁允諾，會讓居民有房住。

行政院去年10月核定「新材料循環產業園區」總計畫經費為1045億元，其中研議近10年的大林蒲遷村案的經費則是589億元。大林蒲指的是高雄市小港沿海地區，包含鳳森、鳳林、鳳興、鳳源、鳳興、龍鳳六個里，由於周邊為工業區，居民長期受到空氣汙染的影響，造成生活居住品質下降，經市府普查後，才會出現遷村計畫。

高雄市政府都發局長楊欽富出面說明簡報內容，強調會保障居民三大權：居住生活權、財產權、社會權，並提出多元遷村方案，針對各種不同狀況的居民，像是住商、非住商，或者是有房無地、無房無地者，給予不同的補償以及安置的選擇。

然而，開放居民發言時，有居民認為，政府讓大林蒲居民活得像「次等公民」，希望市府能向中央代位求償，也覺得目前遷村方案不夠完善，像是座談會焦點「一坪換一坪」，農地等非住商地皆無法適用，居民也感到相當不滿意，認為不能只適用於建地（商地），農地等非商地應比照辦理，居民就擔心遷村，恐會出現無房住的情況，政府應蓋好房，減輕居民負擔。

聽完居民想法，陳其邁允諾，會讓居民有房子住，社會住宅以最低租金出租，而想居住在透天的民眾，他也承諾會整併畸零地，使居民可加購土地，並請高雄銀行提供低利率貸款、減免土地增值稅。至於廟宇、宗祠部分，陳其邁表示，會爭取經費，將信仰中心補償做好，也會保留原里有的公共建設，以維護居民的居住權益，屆時補助若不夠，會向中央請款。

陳其邁說道，大林蒲遷村最重要就是照顧人民的生活權、財產權及社會權，讓大林蒲居民受最好照顧，相信大林蒲居民也會非常珍惜，相對好的環境，未來居民跟市府努力，大家共同促成環境改善，不僅有好的補償條件，有好的生活環境，更會提供充足的公共服務及社會服務。