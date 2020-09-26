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桃園15歲男哭喊「阿姨不要」遭水刑亡！認罪輕判8年定讞

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▲▼ 狠姨「關鍵3分鐘」屋外抽菸！15歲少年「四肢反綁」溺斃浴缸　網怒：這是謀殺 。（圖／施姓阿嬤提供、記者趙永博攝）

▲少年遭反綁溺斃浴缸中，狠心阿姨遭判刑8年定讞 。（圖／施姓阿嬤提供、ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市40歲女子劉佩雯不滿15歲外甥不認真寫作業，竟以童軍繩反綁、壓入滿水位的浴缸中30秒離開，導致少年溺斃。高等法院考量符合自首原則及家屬原諒，從12年徒刑改判8年。劉女不服上訴，最高院今駁回，依家暴傷害致死罪判處8年徒刑定讞。

據悉，被害少年患有輕度智能障礙，經常被家人體罰及毆打，被學校通報社會局，列為高風險輔導家庭。被害少年2018年6月曾在家中玩火，因引發火災被新北市家暴防治中心安置半年，直到半年後母親過世，才回到三重區與爸爸、阿姨同住。

此案發生於2019年8月6日晚間，劉女見少年寫作業時打瞌睡，立刻處罰對方半蹲卻被拒，氣得叫少年到浴缸內並放水，以童軍繩反綁雙手雙腳，即使聽到「阿姨不要綁我！」、「阿姨不要」也沒停手，甚至將少年的頭壓進水中30秒。

劉女處罰完到客廳抽菸，留下少年在浴缸中掙扎、打水，但劉都不理，直到3、4分鐘回到浴室，才發現少年面部朝下送醫不治。劉女否認殺害、辯稱只想處罰，被依「家暴殺害未成年人罪」起訴，一審判決12年。

高等法院表示，劉女二審改口認罪，多次希望被判死刑，但法官認為她深具悔意，且事發後報警送醫，符合自首要件，且獲得少年父親原諒，因此依「家暴傷害致死罪」判刑8年判決。

劉不服上訴，最高法院今駁回上訴，全案判決定讞，維持二審8年有期徒刑判決。

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