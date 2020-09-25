　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO隨意挑選的牛肉油花超美。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中秋節連假將近，許多人紛紛開始準備烤肉食材，日前有民眾到美式賣場好市多（Costco）購買2000元的牛小排，切開卻有75%的牛油。對此，有網友分享肉眼挑選的牛肉，再使用一般水果刀修完後的成品，讓網友看完驚呼「這油花也太讚了吧！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，他去逛好市多時，常看到許多婆婆媽媽會有各種不同的方式挑選牛肉，最常就是「戳」、「捏」，但他不懂為何這麼麻煩，他都直接肉眼判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲不少網友跪求原PO教學挑牛肉。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

他也PO出要價1077元、近3公斤左右的「美國頂級嫩煎里肌真空包」，表示會先修完筋膜再冷凍分切，這樣成品比較好看，也比較好再分切，事後也會放入真空袋，等待中秋節烤肉；此外，原PO選擇的是prime等級牛肉，因為每公斤價差僅90元，且筋膜煮咖哩很好吃。

網友看完牛肉美美的油花後驚呼，「你這塊的油花太美了」、「戳一下看會不會叫」、「我遇到過歐巴桑手指戳我已經放在購物車裡面的牛肉，教養真的夠差的」、「Prime的當然啊！精選的就真的是賭一把了」、「這塊的油花真棒！」

也有神人表示，「其實摸的出來，在低溫下油脂跟肉的軟硬度有差，通常軟趴趴的油會比較少，我自己修了幾百條板腱的經驗，但一般人應該感覺不出來。」

►超好評的印度皂變成沐浴乳，使用更方便

▼日前彰化某網友購買牛小排原塊，切開發現整片都是油脂。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼爸60大壽「視訊華岡5人幫」　楊丞琳、許瑋甯都笑了！
已婚洋男10年睡1242女！　諷「中國女超好睡」偷拍賣錢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖！走過3公里崎嶇山路　山友直呼神

好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資

買家收包裹問「為何寄垃圾」！他回一句話掉入陷阱　網曝3大疑點

已婚洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」…網看完怒爆

正統鹿耳門聖母廟媽祖環台21天　1139KM平安祈福活動恭迎媽祖回駕

北北基大雨特報！明低溫下探22度　東北風發威「雨彈連砸5天」

網傳「在台北市的越南人大規模染疫」是假消息　轉傳謠言可開罰

淡海輕軌教師節免費限定　姓名與「教、師、節」任一字同音免費搭

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

《我的婆婆》鍾欣凌狂砸Darren幕後曝光　心疼捧臉...真的母愛大噴發!!!

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖！走過3公里崎嶇山路　山友直呼神

好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資

買家收包裹問「為何寄垃圾」！他回一句話掉入陷阱　網曝3大疑點

已婚洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」…網看完怒爆

正統鹿耳門聖母廟媽祖環台21天　1139KM平安祈福活動恭迎媽祖回駕

北北基大雨特報！明低溫下探22度　東北風發威「雨彈連砸5天」

網傳「在台北市的越南人大規模染疫」是假消息　轉傳謠言可開罰

淡海輕軌教師節免費限定　姓名與「教、師、節」任一字同音免費搭

女孩哭訴「遛狗被街友嗆」！彰化男幫出氣竟打死人　下場悲劇了

台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」

中秋連假被「攻擊性出遊」！　台東「知名景點」已停止預約了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖！走過3公里崎嶇山路　山友直呼神

好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

水面漂浮「蠕動紅地毯」　市政府警告：超危險…可能一碰斃命

冷氣吹一半沒風！他抬頭撞見命案現場　千人驚：轉職皮卡丘失敗

中職／樂天本土王牌王溢正掛帥　兄弟推羅傑斯甩墊底

快訊／涉詐「西門町富豪」3億元！　3人設局投資牛樟芝凌晨遭聲押

新家才住4天…屎水「擠破天花板」狂噴　屋主目擊潰崩一臉被玩壞

比基尼妹坐「紅鶴泳圈」險漂外海 澎湖戲水驚魂30分遊艇救回爆哭

生活熱門新聞

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

舊手機回收環保署要送iPhone！

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

北北基大雨特報　東北風雨砸5天

台灣YouTuber訂閱數曝！網看NO.1：不意外

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

3歲妹妹夜夜哭鬧！　神明乾媽收驚曝「少一條魂」原因

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

捷運驚見「屁股強姦欄杆」！網笑翻

買家收包裹質問　他一句話掉陷阱

有人在辦喪事...他立刻閉氣　網刷一排+1

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

G奶網紅被抓奶摩下體　求償鄧佳華80萬原因曝

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

歐漢聲想小鬼了⋯　貼出黑白「兄弟對視照」

專家研判中科院試射「天弓三增程型」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

舊手機回收環保署要送iPhone！

Junior想念小鬼：我才懂你叫我二哥

更多

最夯影音

更多
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面