好市多挑牛肉！他「肉眼挑選」神美油花：每kg差90元而已

▲原PO隨意挑選的牛肉油花超美。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中秋節連假將近，許多人紛紛開始準備烤肉食材，日前有民眾到美式賣場好市多（Costco）購買2000元的牛小排，切開卻有75%的牛油。對此，有網友分享肉眼挑選的牛肉，再使用一般水果刀修完後的成品，讓網友看完驚呼「這油花也太讚了吧！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，他去逛好市多時，常看到許多婆婆媽媽會有各種不同的方式挑選牛肉，最常就是「戳」、「捏」，但他不懂為何這麼麻煩，他都直接肉眼判斷。

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▲不少網友跪求原PO教學挑牛肉。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



他也PO出要價1077元、近3公斤左右的「美國頂級嫩煎里肌真空包」，表示會先修完筋膜再冷凍分切，這樣成品比較好看，也比較好再分切，事後也會放入真空袋，等待中秋節烤肉；此外，原PO選擇的是prime等級牛肉，因為每公斤價差僅90元，且筋膜煮咖哩很好吃。

網友看完牛肉美美的油花後驚呼，「你這塊的油花太美了」、「戳一下看會不會叫」、「我遇到過歐巴桑手指戳我已經放在購物車裡面的牛肉，教養真的夠差的」、「Prime的當然啊！精選的就真的是賭一把了」、「這塊的油花真棒！」

也有神人表示，「其實摸的出來，在低溫下油脂跟肉的軟硬度有差，通常軟趴趴的油會比較少，我自己修了幾百條板腱的經驗，但一般人應該感覺不出來。」

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▼日前彰化某網友購買牛小排原塊，切開發現整片都是油脂。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

