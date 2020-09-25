氫氣泡綿密又健康　「歐心氣泡氫水」爆紅夏季銷售翻十倍

▲歐心氣泡氫水以健康概念為主要訴求，將對身體有益的「氫」元素與氣泡水做結合，順暢的口感也讓許多人一喝便愛不釋口。（圖／Oceanus提供，下同）



消費中心／綜合報導

台灣夏季炎熱，因此消暑解渴的飲料就成了夏季不可或缺的好夥伴，近年來風靡歐美的氣泡水也逐漸在國內掀起了熱潮。有別於市售的氣泡水，歐心氣泡氫水以健康概念為主要訴求，將對身體有益的「氫」元素與氣泡水做結合，打造出了全世界第一罐高含氫量氣泡水，除了健康元素之外，順暢的口感也讓許多人一喝便愛不釋口，根據品牌統計，該產品今年夏季爆紅銷售翻倍，造成了熱烈迴響。

氫是地球上所有生物最基本的元素之一，也是一種潔淨的能源，它具有很好的氧化還原作用。近年來國外許多科學研究指出，氫元素對人體健康相當有助益，在日本也受到了許多名人的推崇，因此氫元素開始被廣泛應用於食品。看準國人對健康意識日漸重視，歐心氣泡水率先將氫健康概念與氣泡水做結合，推出了全世界第一罐高含氫量氣泡水，讓喝氣泡水除了消暑解渴之外，也能變成一件健康養生的事。

▲歐心氣泡水率先將氫健康概念與氣泡水做結合，推出了全世界第一罐高含氫量氣泡水，讓飲用氣泡水也能變成一件健康養生的事。

不過由於氫難溶於水的特性，因此打造氫氣泡水的技術門檻相當高。歐心氣泡水母企業光騰國際科技公司在「氫能源」領域的領先技術研發，並經過不斷嘗試，將專利的「混氫技術」成功應用到消費性飲品中，終於打造出高含氫量的氣泡氫水產品，是全球少數能達到此製造技術門檻的科技公司。開瓶後只要在最佳賞味期限內飲用完，都能飲用到滿滿的氫能量。

品牌表示，飲用歐心氣泡氫水除了能達到促進新陳代謝、健康維持的效果之外。在口感上，有別於一般氣泡水容易帶有嗆辣刺激的口感，歐心氣泡氫水裡富含的氫氣泡，口感綿密柔順，媲美香檳，對於以往不敢嘗試氣泡水的民眾，不失為一個美味新選擇。

▲品牌表示，飲用歐心氣泡氫水除了可以達到促進新陳代謝、養顏美容的效果之外，柔順沁涼的口感，也相當受到愛美女性的喜愛。

對於愛美的女性及正在控制體重的族群來說，歐心氣泡氫水零卡無糖的特性，就算喝多也不會造成肥胖，且氣泡水帶來的飽足感，能夠抑制飢餓感、減少熱量攝取，此外，品牌研究顯示氫能量能幫助促進新陳代謝，日常飲用更能達到養顏美容的效果，因此吸引了不少網美在IG上打卡分享。品牌補充說明，平常忙碌於工作的上班族，也相當適合飲用歐心氣泡氫水，在吸收了滿滿的氫能量後，能有效紓緩緊繃精神，更有活力地迎接工作上的各種難題。甚至許多煩惱孩童不愛喝水的父母，也能為孩童選購歐心氣泡氫水，藉此讓孩童養成喝水的好習慣。

目前除了在官網上購買，9月25日起也在全台全聯超市開始販售，更多品牌資訊請洽歐心官網：https://www.theoceanus.com/

其他銷售通路

全台全聯超市

台北微風廣場：復興店/南京店/南山店

City’Super：復興SOGO店/天母SOGO店/信義A13店

新光三越：台北信義A4/台北站前店/台北南西店/台北天母店