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HTC VIVELAND最新力作　VR密室逃脫《波斯王子：時之刃》正式亮相 

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▲HTC VIVELAND最新力作　VR密室逃脫《波斯王子：時之刃》正式亮相 。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVELAND最新VR密室逃脫《波斯王子：時之刃》正式亮相 。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（24）日宣布，美國知名VR遊戲廠商Ubisoft所開發設計的大型密室逃脫遊戲《波斯王子：時之刃》(Prince of Persia: The Dagger of Time)正式在台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND亮相，最多可支援4名玩家組隊。
 
《波斯王子：時之刃》是由美國知名VR遊戲廠商Ubisoft杜賽道夫工作室設計，曾推出數款暢銷密室逃脫遊戲，包括《刺客教條》系列、《穿越梅杜莎之門》和《秘境逃脫－失落的金字塔》等知名遊戲作品，獲得各界玩家一致好評。

這次更是用逼真寫實的畫面、預滯渲染效果和超棒視效帶玩家進入王子救贖之旅的原創史詩故事中，解鎖1989年原版《波斯王子》遊戲（Mac版），讓玩家一面迎戰全新造型敵人，享受全新動畫，更棒的配音、音效、跑酷動作和配樂，一面陶醉在古波斯的美麗環境中。 
 
VR密室逃脫遊戲以傳統密室解謎遊戲為基礎，透過最新的虛擬實境技術營造身歷其境的場景，甚至讓玩家辦到一些在現實世界裡辦不到的事情，玩家戴上VR頭戴式顯示器後能夠完全沉浸在遊戲世界中，經歷精彩萬分的冒險。

《波斯王子》系列是以垂直探索和充滿陷阱的環境聞名，遊戲中設計許多攀爬動作，要不停地往上走，直到來到砂漏室，並設計運用時間的力量，握有時之刃的玩家可以控制時間，可以讓時間停止、倒轉或快轉，在首次凍結周遭世界時，視覺及聽覺效果會讓玩家嘖嘖稱奇。
 
《波斯王子：時之刃》為一款2~4人的連線遊戲，在遊戲中，可以由2～4人玩家組隊來解決難題，想辦法逃出「時之堡壘（Fortress of Time）」，並適合6歲以上的玩家與同伴一起組隊解謎，接下來VIVELAND每月還會定期推出新遊戲，讓玩家享受更多選擇。

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