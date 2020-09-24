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主動借兄弟錢養兒　竟被狠砍2刀！通訊行凶殺案背後絕情故事曝

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▲台南市中西區一家數位通信行，10日下午疑因買賣手機發生金錢糾紛，方姓男子持水果刀刺殺謝姓老闆腹部，自己手部也受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲方男持水果刀刺殺謝姓老闆腹部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者崔子柔／綜合報導

在台南市中西區經營通訊行的謝男10日被方姓業務桶肚子2刀，警方原一度以為是謝男放高利貸，但謝男受訪表示，他和方男相識多年，見他要養孩子，才主動借錢周轉，誰知借了錢方男就跑了，好不容易找到人竟然還被砍。

根據《自由時報》報導，謝男、方男原在通訊界是舊相識，都已打滾多年，但方男因嗜賭，在財務方面得罪前輩才退出這行，謝男則持續打拼，10多年時間總算從基層員工熬成2間通訊行的老闆。

謝男1年多前看見方男在做外送，才得知他已有孩子，現在在冷氣行修冷氣兼差外送，謝男不忍心他這麼辛苦，提出如果想回通訊業可以來當業務，兩人一起賺錢。

方男過一陣子卻和謝男說，自己白天想到早市擺攤賣雞蛋糕，但還差2萬資本，想請他幫忙找借錢的管道。謝男就借了2萬元給方男，但方男說不想欠人情，主動要求算利息、簽本票，當時方男又向謝男要了5萬元收購2支手機，可以再轉賣，但7萬元一到手後他就失去聯絡。

▲台南市中西區一家數位通信行，10日下午疑因買賣手機發生金錢糾紛，方姓男子持水果刀刺殺謝姓老闆腹部，自己手部也受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝男腹部被刺傷送醫開刀急救，已脫險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝男10日終於聯絡上方男，約他到通訊行談和解，結果方男突然拿刀脅持女員工，謝男為了阻止，手、肚子都中刀，所幸當時友人吳男正巧要來通訊行，才及時控制住狀況。

謝男嘆，好心幫助方男卻換來2刀，還好有吳男當天有來，不然說不定自己已經走了，現在回想起來覺得根本是撿回一條命。

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