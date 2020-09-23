發動624人搜索！金門86歲翁失蹤7天6夜找到了　靠3袋零食平安度過　

記者吳奕靖、陳羿妏／金門報導

金門一名86歲黃姓老翁16日在回家途中突然失聯，家屬發現後，趕緊報警。警消獲報後，歷經一番搜索，終於在昨（22日）楓香林找到黃翁，而黃翁獲救後，已送往醫院進行檢查，目前暫無大礙。

▲金門86歲黃姓老翁失聯7天6夜尋獲了！（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

回顧案情，住在金沙鎮東珩村的黃翁16日出門後，搭乘公車至碧山站準備返家時，卻突然失聯，讓家屬相當焦急，趕緊報警處理。警方表示，獲報後即調閱相關監視器、行車記錄器畫面，發現黃翁最後身影在碧山站步行前往東珩住家路上，人影隨後消失，因此立即發動地毯式搜索，出動約624名人員（警力200人、軍方190人、鎮公所164人、林務局70人），歷經7天6夜，22日在楓香林聽聞虛弱求救聲，尋獲躺臥草皮上的黃翁。

員警發現黃翁後，趕緊遞水給他喝，而黃翁因身上帶著三袋零食，得以在7天6夜的日子裡存活下來。事後，黃翁被送往醫院檢查，目前身體暫無大礙，也讓家屬心中的大石可以放下了。

金湖分局分局長黃維章表示，本次搜尋失蹤老人行動，若不是多方人力支援，恐無法於短時間內尋獲，這都要感謝大家的熱心參與，也特別呼籲家中有失智或精神疾病的成員，一定要多注意千萬不要任由其單獨外出活動，同時可向金門縣政府社會處申請各種防走失的輔助設備，或由警察分駐（派出）所協助申請愛心手鍊、布標及捺印指紋建檔等服務。